Le migliori aziende dove lavorare in Toscana: è uscita la classifica

Firenze, 27 ottobre 2023 – Una classifica articolata, che tiene conto di una serie di parametri e che viene suddivisa per varie aree: dalla miglior azienda dove lavorare per le donne alla ditta più inclusiva. E che vede anche marchi toscani.

E’ uscita la graduatoria 2023 dell’istituto Great Place To Work, letteralmente “Un bel posto in cui lavorare”, l’istituto che monitora le aziende italiane e restituisce una fotografia di quelle preferite dai dipendenti. Sono le aziende che chiedono di essere analizzate dall’Istituto.

Ci sono anche ditte toscane nella classifica così suddivisa: quella generale che ha quattro rami: oltre 500 dipendenti, tra i 150 e i 499, tra i 50 e i 149 e tra i 10 e i 49. C’è poi la classifica dei migliori posti dove lavorare per le donne, quello per il miglior posto di lavoro quanto a inclusione delle diversità e, tra gli altri, la miglior azienda dove lavorare per i Millennials e la miglior ditta secondo gli operai che ci lavorano. Ne viene fuori una vera e propria mappa.

Le aziende toscane che entrano in classifica sono Eli Lilly, Marzocco, Sebach e Vianova.

Eli Lilly

L’azienda farmaceutica di Sesto Fiorentino si piazza al 14esimo posto della classifica generale nella categoria oltre i 500 dipendenti, che in questo caso sono 1395. Si tratta dell’affiliata italiana della azienda con sede a Indianapolis. L’attività in provincia di Firenze è iniziata nel 1959.

Sebach

L’azienda che produce bagni chimci, con sede a Certaldo, si piazza al 15esimo posto nella classifica dei posti migliori dove lavorare per le donne. Ogni giorno l’azienda movimenta circa 50mila bagni in tutta Italia per piccoli e grandi eventi, per l’industria e l’agricoltura. “L’ambiente di lavoro in Sebach – si legge nelle motivazioni – è stimolante e di grande collaborazione. In ogni atteggiamento si percepisce, da parte della dirigenza, l’attenzione per le persone”.

Marzocco

L’azienda di Scarperia, in Mugello, è prima come migliore posto dove lavorare secondo gli operai. Sono state le stesse maestranze a indicarla. Leggi l’articolo

Vianova

L’azienda con sede a Pisa e Massarosa è un operatore di rete fissa e mobile dedicato alle aziende. Si è piazzata al quinto posto nella classifica del miglior posto dove lavorare nella categoria tra 150 e 499 dipendenti. Si piazza bene alle voci “credibilità” e “rispetto” ma anche coesione. Conta 235 dipendenti.