Bonus trasporti 2023, a chi spetta e come richiederlo

Un bus di Autolinee Toscane

Decreto bollette in arrivo, ecco le novità per famiglie e imprese

Per approfondire:

Firenze, 28 marzo 2023 - Via libera al bonus trasporti 2023 che ha l’obiettivo di sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

È quanto prevede il decreto firmato dai ministri Giancarlo Giorgetti Marina Elvira Calderone e Matteo Salvini, che disciplina le modalità di erogazione del contributo previsto dal decreto carburanti e con il quale sono stati stanziati per la misura 100 milioni di euro per l’anno 2023.

Il bonus può essere richiesto dai cittadini con reddito complessivo non superiore a 20mila euro nell'anno 2022.

Il buono vale fino ad un massimo di 60 euro e serve a coprire le spese per l'acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali, di autobus o treni.

La domanda deve essere presentata attraverso il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, ma che è ancora fermo al 2022. Questo perché si deve attendere il decreto attuativo, che definirà anche le modalità operative per quest'anno. E' già noto invece il termine ultimo per fare domanda: il 31 dicembre 2023. Tramite il portale sarà possibile richiedere il bonus per i figli fiscalmente a carico purché minorenni, accedendo alla piattaforma tramite il proprio Spid o Cie e indicando il codice fiscale del beneficiario. I figli maggiorenni, anche se fiscalmente a carico, dovranno invece provvedere autonomamente alla richiesta del buono.