Caro bollette, aumentano luce e gas. A chi vanno i bonus

Firenze, 4 ottobre 2023 – Sarà un fine 2023 difficile per le famiglie, alle prese con i rincari. Anche per l'elettricità il prezzo sale. Arera ha comunicato infatti le tariffe sul mercato tutelato per il quarto trimestre dell'anno, in aumento del 18,6%, “anche a causa del costo del gas naturale che normalmente - spiega l'Autorità - cresce nelle stagioni più fredde”. E infatti a settembre, secondo le tariffe comunicate da Arera mensilmente per il mercato tutelato, rincara anche il gas, che sale del 4,8% rispetto ad agosto. Un aumento, spiega l’Autorità, “determinato interamente dall'aumento della spesa per la materia gas naturale”.

Rimangono invece invariati gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura. La buona notizia è che le famiglie spenderanno comunque un po’ meno rispetto al 2022, quando i prezzi dell’energia erano alle stelle. In particolare, considerando tutto l'anno 2023, la spesa per l'energia elettrica per la famiglia tipo sfiorerà gli 890 euro, in calo di quasi il 33% sul periodo gennaio-dicembre 2022. Per quanto riguarda invece la spesa gas per la famiglia tipo, nel periodo ottobre 2022-settembre 2023 sarà di 1.459 euro, in calo di quasi il 14% rispetto al periodo ottobre 2021-settembre 2022. Confermati per settembre e per tutto il 2023 l'azzeramento degli oneri generali e la riduzione Iva al 5%, come anche per la gestione calore e teleriscaldamento.

Le agevolazioni per le famiglie in difficoltà

Il governo, per l'ultimo trimestre dell'anno, quindi da settembre a dicembre 2023, ha previsto un nuovo bonus bollette, che aumenta con l'aumentare dei componenti il nucleo familiare, destinato a coloro che già usufruiscono del bonus sociale su energia e gas. Il contributo arriverà alle famiglie in automatico, senza bisogno di fare domanda. Il bonus sociale, che non è altro che uno sconto sulle bollette e che consente un alleggerimento di quella della luce di circa il 30% al lordo delle imposte e del gas del 15%, è destinato alle famiglie con Isee fino a 15mila o fino a 30mila per le famiglie numerose. Da ricordare che per ottenere il bonus occorre avere l’Isee e poiché l'attestazione ha una validità che coincide con l'anno solare, è importante presentare la Dsu, cioè la dichiarazione sostitutiva unica, nel caso non si sia già provveduto, per ottenere la certificazione per il 2023.