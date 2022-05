Processo Ciatti: "Hanno colpito per uccidere Niccolò"

Girona (Spagna), 31 maggio 2022 - "Non è stata una rissa, è stata una vera e propria aggressione" e "i tre ceceni che hanno ucciso mio figlio sono tutti combattenti, conoscono le arti marziali e hanno colpito per uccidere". Leggi anche: La testimonianza choc: "Ho visto lo sguardo di Niccolò perso nel vuoto" Il dito puntato verso gli imputati: "Sono loro gli assassini di Niccolò" Il silenzio dei ceceni, in aula con le mamme Così a Radio Capital questa mattina Luigi Ciatti, padre di Niccolò, il 22enne di Scandicci ( Firenze) pestato a morte la notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 mentre si trovava con gli amici sulla pista da ballo di una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. Alle 12 di oggi Luigi Ciatti e la moglie Cinzia Azzolina saranno ascoltati dai giudici del tribunale spagnolo di Girona, dove ieri è iniziato il processo per l'omicidio di Niccolò. Gli imputati sono Rassoul Bissoultanov e Movsar Magomadov, due ceceni che all'epoca dei fatti erano appena più grandi di Niccolò Ciatti. Secondo quanto ricostruito, Bissoultanov, esperto di arti marziali, in particolare del tipo di lotta chiamata Mma, la notte tra l'11 e il 12 agosto del 2017, sulla pista da ballo della discoteca St Trop, insieme a due connazionali, uno dei quali era Magomadov, improvvisamente prese di mira Niccolò Ciatti, che stava trascorrendo con i suoi amici l'ultima serata della vacanza in Costa Brava. Così iniziò il pestaggio mortale. Bissoultanov sferrò un violentissimo calcio alla testa del ragazzo di Scandicci, che non si rialzò più. Morì in ospedale alcune ore dopo. Per Bissoultanov l'accusa chiede una condanna a 24 anni di carcere più 9 di libertà vigilata, mentre esclude responsabilità per Magomadov. I legali della famiglia Ciatti, invece, chiedono che anche l'altro ceceno venga ...