Ugo De Vita celebra il 19 marzo con lo spettacolo “Caro papà…”

Firenze, 16 marzo 2024 – Sarà uno spettacolo dedicato alla celebrazione delle relazioni umane che più contano - le relazioni familiari – quello che martedì prossimo alle 18,15 Ugo De Vita, attore, autore e docente di Italianistica, offrirà al pubblico che intenderà celebrare la Festa del Papà insieme a lui, recandosi alla biblioteca delle Oblate di Firenze. La Sala Sibilla Aleramo ospiterà infatti per l’occasione lo spettacolo “Caro papà…”, per un pomeriggio dedicato alla letteratura, alla filosofia e all’analisi del tema della paternità. De Vita sarà accompagnato da Massimiliano Cardini, Giulia Romolini, Elena Cerbone, Leo Paoli e Leo Marciotti, e insieme a loro richiamerà pagine illustri del passato, evocando il paterno. “È tempo di crisi – spiega De Vita - e si parla molto della “generazione dei Telemaco”, dell’attesa e del ritorno. Ecco allora cinquanta minuti di riconciliazione con la vita, in questi tempi difficili. Credo davvero, come indica il mio maestro ed amico Eugenio Borgna, che noi siamo un colloquio, un passaggio, e questo appuntamento intende rafforzare le relazioni umane che contano. Abbiamo a lungo pensato – conclude il Professore -, se valesse la pena far coincidere questo “viaggio di parole” del papà con la ricorrenza che lo celebra, per concludere che potrà essere una bella occasione offerta ai padri e ai figli per ritrovarsi. Le parole sono scrigno prezioso di emozioni vive e condividerle su un tema attuale fa bene al cuore”.

Caterina Ceccuti