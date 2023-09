Torna Striscia la notizia. Il testimonial (involontario)? E’ il generale Vannacci…. / VIDEO

Firenze, 15 settembre 2023 – Lunedì 25 settembre riparte su Canale 5 lo storico tg satirico Striscia la notizia, alla 36esima edizione. Per lanciare la nuova stagione del programma di Antonio Ricci è stato scelto il personaggio più discusso del momento: il generale Roberto Vannacci. Con un cosiddetto deepfake.

Striscia la notizia è stato il primo programma televisivo al mondo ad autoprodurre un deepfake, quando nel settembre del 2019 presentò l’imitazione digitale di Matteo Renzi. E quest’anno si riconferma all’avanguardia nell’impiego delle nuove tecnologie in ambito televisivo, con un personaggio creato dall’intelligenza artificiale. Partendo da una fotografia, il tg satirico ha animato il personaggio, in particolare le labbra, in modo che si muovessero in sincrono con il parlato. La voce clonata è stata realizzata sempre con l’intelligenza artificiale. Una volta ottenuto un campionamento, è stato inserito nell’interfaccia il testo che l’attore digitale doveva pronunciare. Il video del promo si può vedere a questo link.