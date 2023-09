Caso Vannacci, dibattito e polemiche. Il generale: “Io in politica? No, sono un soldato”

Marina di Pietrasanta, 9 settembre 2023 – “Non c’è alcuna rottura con le istituzioni. Io servo ancora l’Esercito e da lunedì sarò al lavoro dopo un periodo di aspettativa”. Sono le parole del generale Roberto Vannacci, autore del libro “Il mondo al contrario” che ha alimentato il dibattito su libertà di pensiero e diritti. Il generale era a Marina di Pietrasanta per la presentazione del volume. Chiunque mi abbia offerto un'alternativa ha espresso parole di riconoscimento delle mie capacità.

Il generale Roberto Vannacci

N2on posso che ringraziare chi mi ha offerto altre opportunità, ma a tutti ho sempre ripetuto che faccio il soldato. Li ringrazio per le opportunità offerte, le tengo nelle zaino perché da vecchio soldato credo di essere saggio, e che il futuro non lo si può ipotecare in base a decisioni prese senza consapevolezza. Al momento opportuno deciderò in coscienza se utilizzarle o no ma il mio lavoro è quello di fare il soldato. E continuerò a farlo».

E ancora: «Sono convinto che il mio libro sia a norma di ciò che prevede la normativa sulle pubblicazioni, c'è un'inchiesta sommaria che riconoscerà tutto questo in maniera inequivocabile. Ho un ruolo istituzionale che rivendico ma ho anche una libertà di espressione che rivendico alla stessa maniera. Il mio ruolo non va a cozzare con la posizione delle istituzioni, perché è ormai chiaro, come hanno rivendicato anche alcuni intellettuali di sinistra che mio libro non c'è nulla di offensivo, nulla di omofobo o di razzista».