Vannacci tornato al lavoro. "Nuovo incarico? Attendo"

Firenze, 12 settembre 2023 – Il generale Roberto Vannacci è di nuovo al lavoro. E’ tornato a varcare i cancelli dell’Istituto geografico militare di Firenze, non più da comandante ma da ufficiale ‘a disposizione’ dopo la bufera nata dalla pubblicazione del suo libro "Il mondo al contrario".

Generale come è stato il rientro al lavoro?

"E’ stato sereno. In base al mio incarico sono assegnato all’Igm ‘a disposizione’. Sono stato accolto dai colleghi, nessun problema. Andiamo avanti".

La sua nuova destinazione è attesa a breve; ha delle aspettative? "Mi atterrò alle indicazioni che dovessero arrivare. Al momento però non ci sono notizie al riguardo. Una nuova assegnazione è stata annunciata dai miei superiori, immagino che prima o poi sarà dato seguito a questa intenzione. Intanto continuo a servire il mio Paese, in una sede importante come l’Istituto geografico militare".

Valeva la pena mettere a repentaglio la sua carriera per un libro? "Vorrei sottolineare che il mio libro era e resta una libera manifestazione del mio pensiero. Niente di più, niente che possa sottintendere altro. E’ bene essere chiari: non esiste né è mai esistita alcuna spaccatura né contestazione di altro genere nei confronti dei miei superiori e del ministro". Ma il ministro Crosetto ha sottolineato che lei non si è presentato in uniforme all’incontro. C’erano disposizioni in proposito? "Non commento le parole del ministro"

Il suo libro continua a vendere copie. Se l’aspettava?

"Lei è troppo bene informato per non sapere quanto mi abbia sorpreso il gradimento delle persone che hanno acquistato il libro e che continuano ad acquistarlo".

In queste settimane è stato impegnato in una vera e propria campagna di promozione de «Il mondo al contrario». Andrà avanti, oppure si prenderà una pausa? "Diversi appuntamenti sono in corso di organizzazione. Ad alcuni sarò presente; ad altri non so se riuscirò fisicamente a esserci. La cosa sorprendente è che in tanti mi stanno chiamando perché vorrebbero che fossi presente a un evento per parlare del libro. Sia gruppi di cittadini che associazioni".

Maurizio Crozza le fa l’imitazione. L’ha paragonata al colonnello Kurtz di Apocalypse Now. Degradato e visionario. Si ritrova in questa immagine? "Quando ci si guadagna una imitazione è segno che si fa discutere. La satira deve esserci, ci mancherebbe altro. Ho visto quel video, lo prendo come una lusinga".