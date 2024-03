“Semplicemente Donna”: al Teatro Le Laudi lo spettacolo in memoria di Marisa Crescioli Domani alle 20,45 la Compagnia Della Giostra porterà in scena una pièce celebrativa della donna in tutte le sue sfaccettature, con lo scopo di raccogliere fondi a favore di Banco Alimentare e della Fondazione Lions Club International