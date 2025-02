La Toscana al Festival di Sanremo vuole stupire: Jovanotti, Conti e i tanti dietro le quinte

Firenze, 9 febbraio 2025 - Macchine e treni in direzione Sanremo. Tutto pronto per l'edizione 2025 del Festival. Con tanti toscani ai nastri di partenza, a tutti i livelli. Dal conduttore, il fiorentinissimo Carlo Conti, fino ai lavoratori che dietro le quinte faranno funzionare la grande macchina, la Toscana è ben rappresentata alla kermesse canora. Come sempre l'attesa è spasmodica. E sono tantissimi, sparsi in tutta la regione, i gruppi di ascolto di amici che si ritroveranno tutti insieme per una visione collettiva delle cinque serate, da martedì a domenica. Si comincia subito forte, con l'ospite d'onore della prima puntata di martedì 11: Jovanotti è pronto a salire sul palco. E' già a Sanremo, come racconta dai suoi social network. Da Cortona ha raggiunto la Liguria nella giornata di domenica. E poi c'è Edoardo Bove: il centrocampista della Fiorentina, che ha interrotto la sua carriera dopo il grave malore in Fiorentina Inter del 1 dicembre, sarà sul palco, invitato dallo stesso Carlo Conti.