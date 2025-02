Il Lunezia incorona Cristicchi. E’ suo il ’miglior testo’ in gara al festival di Sanremo

Simone Cristicchi è il vincitore del Premio Lunezia per Sanremo 2025. ‘Quando sarai piccola’, è il titolo del brano con cui è in gara alla 75° edizione del Festival di Sanremo, che comincerà tra pochi giorni. Il vincitore, premiato per il valore emozionale del brano, è stato ufficialmente svelato da Rai Radio1 all’interno del programma ‘Streaming’, condotto da Savino Zaba. A contendersi il Premio quest’anno erano in tre: Cristicchi, Brunori Sas e Joan Thiele. Poi la decisione che il patron della rassegna, Stefano De Martino: "Nell’impegno di una sola scelta indichiamo l’opera di Simone Cristicchi, un argomento umanitario e familiare a cui non aveva pensato mai nessuno per una canzone, un’elaborazione emozionante tra passato e presente del sentimento figlio-madre. Commozione annunciata con le atmosfere musicali di Simone Cristicchi". A queste parole fa seguito la motivazione del critico musicale Dario Salvatori, membro commissione del Premio Lunezia: "Una mamma che torna bambina. La vita ribalta i ruoli e le grandi trasformazioni sono terapeutiche e vivificanti. Tema universale, Simone Cristicchi è impegnato a proporre riflessioni che penetrano ed emozionano". ‘Quando sarai piccola’, in gara al Festival di Sanremo 2025, è scritta dallo stesso Cristicchi insieme a Nicola Brunialti. La musica, composta da Cristicchi, vede anche la firma di Amara e gli arrangiamenti di Francesco Musacco. Il valore emozionale del testo è valso la vittoria del Premio Lunezia 2025. La rassegna, battezzata 30 anni fa ad Aulla da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, vede come ideatore e patron Stefano De Martino. La 30° edizione si svolgerà su più date in estate e autunno 2025 in varie tappe nazionali. Nelle recenti edizioni il Premio Lunezia ha visto il patrocinio dal Ministero della Cultura, Regione Toscana e Liguria, Nazionale Italiana Cantanti e Siae. La manifestazione da quest’anno gode della collaborazione di Rai Radio Uno e di Tv Sorrisi e Canzoni. Dal 2001 ha aperto una sezione, ’Nuove proposte’, seguita da Loredana D’Anghera, dedicata a musicisti e compositori di testi di qualunque nazionalità, opere ammesse solo in lingua italiana. Per i giovani occasione da non perdere per entrare nel mondo della musica.

M.L.