Il Giovedì e il Venerdì Santo in Toscana: significati e cerimonie fino a Pasqua

Firenze, 16 aprile 2025 - Settimana Santa in Toscana. Giorni importanti per la Chiesa cattolica e che sono ricchi di simboli e significati. La regione vive queste giornate che portano alla Pasqua in maniera intensa, con riti, rievocazioni, gesti che attirano anche i turisti. Che proprio in questi giorni stanno arrivando per trascorrere le vacanze di questo aprile così ricco di ponti e di momenti da sfruttare per il relax e lo svago. Uno dei momenti più attesi è quello della Via Crucis, con la rievocazione della passione di Gesù che coinvolge, in diversi paesi, molte persone. E che stupisce per l'accuratezza storica e dei costumi.