Le celebrazioni dell'arcivescovo Gambelli fino al giorno di Pasqua

Firenze, 14 aprile 2025 - Dopo aver celebrato la messa per cattolici impegnati in ambito sociale e politico, l'11 aprile l'arcivesocovo Gherardo Gambelli ha presieduto alle 18.30 in San Salvatore in Arcivescovado la celebrazione Eucaristica in preparazione alla Pasqua per i cattolici impegnati in ambito sociale, politico, nell’amministrazione pubblica e nell’economia, quindi ha raggiunto Scandicci per la via Crucis dei giovani, con partenza da Piazzale della Resistenza e arrivo nel carcere di Sollicciano. “Lasciati fiorire. La speranza non delude” è il tema delle riflessioni che hanno accompagnato le sei stazioni che ricordano il percorso di Gesù verso il Golgota. Nella Domenica delle Palme, 13 aprile, alle 10 Gambelli era in Battistero per la benedizione e la processione delle Palme, quindi alle 10.30 in Santa Maria del Fiore per la celebrazione della liturgia. Giovedì 17 aprile, alle 9.30 presiederà in Cattedrale la Messa Crismale con la benedizione degli oli che serviranno durante l’anno ai sacerdoti per amministrare i sacramenti, nel pomeriggio la Messa in coena Domini nel carcere di Sollicciano, con la lavanda dei piedi. A celebrare la Messa in coena Domini in cattedrale alle 17.30 sarà invece il card. Giuseppe Betori. Per VVenerdì Santo 18 aprile, alle 9 ufficio letture e lodi, alle 17.30 in cattedrale la celebrazione della Passione. Sabato Santo, 19 aprilea, alle 9 ufficio delle Letture e Lodi. Alle 21 la Veglia pasquale nella notte, presieduta dall’Arcivescovo. Come da tradizione, il cero pasquale sarà acceso con la fiamma scaturita dalle tre pietre provenienti dal Santo Sepolcro di Gerusalemme. Domenica di Pasqua, 20 aprile, l'arcivescovo celebrerà la messa alle 10.30. Prima di entrare in Cattedrale alle 10.15 in Battistero la recita dell’Ora Terza e la benedizione del carro. Durante la celebrazione, intorno alle 11, al canto del Gloria, parte la colombina che innesca lo scoppio del carro.