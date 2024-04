Viva la Danza, Roberto Bolle a Firenze dal Teatro del Maggio con tanti ospiti

Firenze, 29 aprile 2024 – E’ dal Teatro del Maggio di Firenze che Roberto Bolle conduce il suo spettacolo “Viva la Danza”: una grande serata su Rai Uno, registrata nelle scorse settimane, con tanti ospiti, tra cui anche Elodie.

E’ un’occasione importante per celebrare la Giornata della danza, in uno show voluto dal Ministero della Cultura e che vede appunto in Roberto Bolle l’ideatore. Il format è una sorta di Roberto Bolle and Friends, con tanti nomi dell’arte e dello spettacolo ad accompagnare il ballerino nella serata.

Il palco è quello dell’avveniristico Teatro del Maggio, uno dei grandi teatri internazionali. Dal capoluogo toscano dunque parte un grande messaggio in favore della danza e della sua grande bellezza. Danza intesa in tutte le sue forme, dall’hip hop ai balli latinoamericani. Un’arte che abbraccia tutti i popoli.