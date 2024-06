Pupi di Stac: un'estate a Villa Vogel

Firenze, 20 giugno 2024 - Un viaggio nel teatro e nella fantasia. E' un'estate di colori, spettacoli e divertimento la stagione animata dai burattini dei Pupi di Stac, che tornano ad emozionare grandi e piccini con la terza edizione della rassegna del teatro di figura, di scena ogni mercoledì a partire dal 26 giugno nell'arena di Villa Vogel, situata nello storico quartiere popolare dell'Isolotto. Il festival, ideato da Enrico Spinelli e Daria Giusti, porta in città dieci compagnie italiane e internazionali all'interno di un percorso condiviso con il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni e l'assessore alla cultura Alessia Bettini.

"I Pupi di Stac si confermano una delle attrazioni del programma dell'Estate Fiorentina - sottolinea l'assessore - un progetto culturale che coinvolge compagnie da tutto il mondo per mettere in scena i grandi classici per bambini, e sensibilizzare il pubblico su problemi di stretta attualità, a partire dalla questione ambientale". Il cartellone riparte da dove si era concluso: stavolta, è il pratone di Villa Vogel ad ospitare la scatenatissima battaglia all'ultimo cuscino ideata dalla Compagnia Il Melarancio di Cuneo; si prosegue il 3 luglio con un cult per l'infanzia come "Biancaneve", la nuova produzione del Teatro di Figura Umbro, realizzata con enormi libri che danno vita alle ambientazioni attraverso i pop up. Immaginazione ed energia, tempismo e sorprese sono il cuore di El Circo de Madera praghese - in programma il 10 luglio - un omaggio alle marionette in legno del XIX secolo e alla musica tradizionale; e non finisce qui, perché il 17 luglio è attesa la Compagnia di Paolo Comentale Granteatrino di Bari con "La capra ballerina", mentre il 24 luglio il Teatro Verde di Roma torna con un altro classico, "Il gatto con gli stivali".

Tra gli appuntamenti di agosto, due eventi assolutamente da non perdere: mercoledì 21, spazio alla Compagnia di Teatro di Strada Claudio e Consuelo di Alba, che nello spettacolo "Roclò" racconta attraverso una serie di brevi favole e filastrocche, pupazzi e videoproiezioni, come anche l'oggetto più umile - dai flaconi di detersivo agli ombrelli sino alle scope - possa essere riutilizzato per eseguire brani musicali e giocolerie; e poi un'anteprima speciale prevista il 26,27, 28 agosto - su prenotazione obbligatoria - quando la Factory Transadriatica di Lecce rifletterà attraverso la figura del Pifferaio di Hamelin e il suo antico teatro viaggiante sul ruolo dell'artista nella società attuale, combinando magistralmente teatro di figura e musicale, narrazione ed esperienza in cuffia.