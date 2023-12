Piccoli grandi attori e sceneggiatori crescono: che successo il cortometraggio degli studenti di Firenzuola

Firenzuola (Firenze), 16 dicembre 2023 - Due fratelli molto legati, due adolescenti che vivono la loro vita tra le partite di pallone, i videogiochi e la musica da ascoltare in cuffia. Poi, un terribile incidente, col fratello maggiore che muore all’improvviso ed il più piccolo che si ritrova catapultato in un incubo, in una realtà che non gli appartiene più.

All’improvviso, l’incontro con una ragazzina misteriosa che lo sprona, pur nel ricordo indelebile del fratello, a vivere la propria vita, a divertirsi, a stare con gli amici. Perchè ci sono “Mille cose da fare”, come dice il titolo del cortometraggio realizzato dall’istituto comprensivo Don Milani di Firenzuola. Scritto dai ragazzi della secondaria di primo grado, il video sta riscuotendo consensi nei maggiori festival di settore della cinematografia scolastica.

Al Cinevolta film festival di Caltanissetta, è stato premiato con una menzione speciale alla sceneggiatura e al protagonista Mattia Gargiolli “per l’interpretazione ricca di piacevoli sfumature, in grado di modulare con raffinatezza le diverse sfaccettature del personaggio rappresentato”. E ancora: “Il giovanissimo studente attore riesce a coglierne perfettamente il bagaglio emotivo e a restituire allo spettatore un’interpretazione dal grande valore sociale e civile”.

Ieri, il corto ha ottenuto una menzione speciale al prestigioso Sottodiciotto film festival di Torino. “Tecnicamente curato, affronta in modo chiaro e semplice il tema della morte e il difficile passaggio ad un nuovo equilibrio”. Il dirigente Marco Menicatti e la vicepreside Greta Botto hanno ritirato il premio, dopo che trentaquattro ragazzi avevano partecipato alla proiezione al cinema Massimo.

“Mille cose da fare” è un progetto di istituto, cofinanziato dal Banco Fiorentino. Hanno partecipato ben cinquanta ragazzi iscritti alla scuola secondaria del comprensivo nell’anno scolastico 2022 - 2023, frequentando un corso teorico a febbraio, poi scrivendo la sceneggiatura e ricoprendo tutti i ruoli tecnici sul set. Il lavoro dei ragazzi è stato coordinato dal professor Matteo Biagi e la realizzazione tecnica del corto è stata affidata a Warehouse media di Antonio Giudice.