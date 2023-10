Pechino Express, i toscani in corsa: Damiano Carrara col fratello Massimiliano e Francesca Piccinini

Firenze, 7 ottobre 2023 – Il pasticcere Damiano Carrara in partenza per Pechino Express con il fratello Massimiliano. Manca pochissimo al check-in per le 8 coppie protagoniste della nuova avventura dello show Sky Original (prodotto da Banijay Italia), atteso su Sky e in streaming su Now nel 2024. Quest’anno lo show si sviluppa sulla 'Rotta del Dragone', che snoda la sua coda dal Vietnam del nord, fra verdi risaie e vivissime culture dalla storia antica, attraversando la natura magica e le città ricche di spiritualità del Laos e infine concluderanno il proprio viaggio fra mare, templi e panorami mozzafiato nello Sri Lanka. Un’edizione con un forte accento toscano.

A guidare i protagonisti c’è ancora una volta Costantino Della Gherardesca, il conduttore nato a Roma ma discendente della famiglia aristocratica toscana, i Della Gherardesca che ha avuto un importante ruolo nella storia di Pisa e del Granducato. Al suo fianco la new entry Fru dei The Jackal, in qualità di inviato speciale.

In gara, invece, i Carrara: Damiano, 38 anni, e Massimiliano, 36 anni. Il primo ha qualche esperienza come bartender, il secondo è appassionato di pasticceria da quando ha solo 14 anni. Nel 2012 i fratelli decidono di spostarsi in California dove aprono due pasticcerie, ‘Carrara Pastries’, che fin da subito riscuotono un grandissimo successo. E, infatti, Massimiliano oggi vive a Los Angeles dove gestisce tre pasticcerie molto famose in città.

La notorietà, per Damiano, arriva con la tv: negli Usa diventa uno dei protagonisti di ‘Food Network America’, nel 2015 partecipa come concorrente alla prima stagione di ‘Spring Baking Championship’, classificandosi secondo e continuando poi la sua carriera come concorrente di cooking show. Nel 2016 partecipa, infatti, a ‘Food Network Star’ conquistando il terzo posto. Nel 2017 approda in Italia, con un grande bagaglio di esperienza sulle spalle, che gli guadagna il posto di giudice a ‘BakeOff Italia’, e successivamente di Junior BakeOff. Nel 2018 Damiano è anche conduttore di ‘Cake Star’, insieme a Katia Follesa, e di ‘Fuori Menù’. Ha all’attivo due libri di ricette in America: ‘Dolce Italia’, ‘A Taste of Italy’ e l’autobiografia ‘Nella vita tutto è possibile’. Il 24 settembre 2020 è uscito il suo primo libro di ricette in Italia, ‘Un po’ più dolce’.

Tra gli altri concorrenti originari del Granducato c’è Francesca Piccinini in coppia con un’altra leggenda dello sport italiano, l’ex sciatore Kristian Ghedina. Piccinini, 44 anni, di Massa, è una delle pallavoliste italiane più conosciute e amate. Nel 1993 anni debutta in serie A, nel 1995 in Nazionale, e con la maglia azzurra vince la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo del 1996 e quella ai Mondiali del 2002: per quest’ultimo successo viene nominata Cavaliere della Repubblica italiana. Nel corso della sua lunga carriera vince anche sette Champions League e cinque scudetti. Annuncia il ritiro nel 2019, ma la lontananza dal campo dura poco e ritorna a giocare a distanza di pochissimi mesi, per poi ritirarsi definitivamente nel 2021. Resta comunque nel settore in veste di vicepresidente dell’ultimo club in cui ha militato, la Uyba Volley di Busto Arsizio, e dal 2022 è volto di Sky Sport come commentatrice tecnica. Per i suoi risultati sportivi ha ricevuto il Collare d'oro al Merito Sportivo dal Coni.

Le altre coppie del cast di Pechino 2024 sono il telecronista Fabio Caressa e la figlia Eleonora; i giovani attori Artem e Antonio Orefice ovvero Pino o Paz e Totò di ‘Mare Fuori’; il comico Paolo Cevoli e la moglie Elisabetta Garuffi; gli attori Nancy Brilli e Pierluigi Iorio; le showgirl Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo; la modella Estefania Bernal e l’ex gieffina Antonella Fiordelisi.