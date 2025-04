Music Concentus: Remo Anzovino e Seefeel ospiti in Sala Vanni

Firenze, 4 aprile 2025 - Un viaggio tra le mille possibilità stilistiche ed espressive. E' il weekend di Music Concentus, che nel suo variegato programma di appuntamenti serali inserisce un compleanno speciale e un gradito ritorno: il fine settimana si apre infatti con le celebrazioni per i vent'anni di carriera del grande compositore Remo Anzovino, che torna in città dopo il concerto precedentemente annullato a causa dell'emergenza maltempo.

Il pianista friulano arriva a Firenze nell'ambito della 33esima edizione di Tradizione in Movimento e lo fa portando sul palco di Sala Vanni il nuovo album "Atelier", uscito lo scorso gennaio per Decca Italy e distribuito da Universal; il disco segna un altro tassello della sua straordinaria ed eclettica ispirazione musicale, dove convivono linguaggi diversi e influenze culturali e storiche stratificate. Non è dunque un caso se il luogo di registrazione dei brani sia l'atelier del pittore e scultore Giorgio Ciliberti, una delle personalità più influenti e prestigiose del Novecento: il sodalizio fecondo tra arte, cinema e musica è un progetto irripetibile alimentato dalla passione di Anzovino per i linguaggi dell'audiovisivo e il suo trasporto verso la composizione per pianoforte solo, che l'hanno spinto a riarrangiare pezzi storici del proprio repertorio in forma inedita.

L'ultimo appuntamento stagionale di Disconnect <code> è invece il comeback di una delle band più attive degli anni Novanta, i Seefeel, pionieri dell'incontro tra shoegaze, minimalismo elettronico, loop ipnotici e linee di basso pulsanti: dopo tredici anni di silenzio discografico, il gruppo inglese fondato da Mark Clifford torna ad esibirsi dal vivo domenica sera per presentare i brani del nuovo disco "Everything squared", in una performance imperdibile che li vedrà affiancati dall'artista visuale Dan Conway.