MasterChef Italia 13: Eleonora continua a regalare gioie e vola in finale con Michela, Antonio e Sara

Firenze, 22 febbraio 2024 – Dai che se lo meritava. E adesso si inizia veramente a sperare. Eleonora Riso, la stravagante 27enne livornese che oggi lavora come cameriera in un noto ristorante a Firenze, passa l’ultima sfida della semifinale e vola in finale di MasterChef Italia 13. La giovane fuori dagli schemi ha regalato gioie anche nella puntata di oggi, dove sono stati proclamati i protagonisti dell’ultima serata. Gli altri concorrenti in finale sono Michela, Antonio e Sara. Eliminato Niccolò.

Che Eleonora avesse un passo in più lo si era capito da sempre. Stasera la ‘ragazza fuori dagli schemi’ è stata premiata come una delle migliori della Mistery Box, portando davanti ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli un piatto a base di banana, il cui nome presentato ha fatto ridere tutti sia in studio che a casa… La sfida della Mistery è stata comunque vinta da Niccolò.

Poi è arrivato il momento della complicata prova in esterna. Quella nel ristorante tre stelle Michelin Uliassi a Senigallia (Ancona) dello chef Mauro Uliassi. A Eleonora è toccato il dolce, il piatto più difficile. La sfida è stata vinta da Michela che si è così guadagnata l’accesso diretto alla finale.

Al pressure test sono finiti Eleonora, Sarà, Niccolò e Antonio. I concorrenti hanno dovuto preparare un piatto a base di piante grasse. A Eleonora è toccata l’Enula Marina. I giudici hanno premiato il piatto di Antonio che è così volato in finale. Con lui sono passati nell’ultima serata anche Sara e Eleonora.

Adesso dunque tutti a tifare per la giovane livornese. La finale si terrà giovedì 29 febbraio 2024. L’ultima puntata sarà trasmessa come sempre su Sky Uno.