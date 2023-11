“Signori, alzatevi in piedi”: la dittatura comunista spiegata da chi l’ha vissuta

Firenze, 13 novembre 2023 – Nela Munich Ionescu vive oggi a Firenze ma ha conosciuto la dittatura in Romania. Il suo libro Signori, alzatevi in piedi (Di carlo edizioni) è ambientato a Timisoara fra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta: "Racconto le vicende umane di una giovane coppia e delle loro famiglie. Loro malgrado, si ritrovano protagonisti di un'incredibile serie di diritti negati, scontando la colpa di appartenere per nascita a nazionalità diverse in un paese, che in quel periodo, stava scivolando verso la dittatura comunista", commenta l’autrice. Dopo la Seconda guerra mondiale, in Romania i comunisti ottennero un ruolo significativo nella vita politica e nelle elezioni del 1946, raccolsero l'80% dei voti. Ne seguì un'epurazione in piena regola con centinaia di funzionari pubblici, militari e civili processati con l’accusa di aver sostenuto il regime del generale Antonescu e molti furono condannati a morte per crimini di guerra: "Quando il regime comunista raggiunse la stabilità, aumentarono gli arresti soprattutto tra le élite prebelliche, ovvero gli intellettuali, gli uomini di chiesa, gli insegnanti, gli ex politici. Nacque un sistema di campi e prigioni per i lavori forzati sul modello sovietico dei Gulag. In quegli anni così oscuri si ambienta il mio romanzo che racconta situazioni realmente accadute". In questo quadro, si inserisce la storia di una giovane coppia e delle loro famiglie e la storia di una donna che non ha perso mai la dignità e il coraggio e, seppur costretta a lasciare il suo paese perché considerata di sangue impuro, giunge in Italia. "Non ho mai dimenticato il mio popolo ed è per questo che ho deciso di adottare una giovanissima ragazza, anch’ella rumena, abbandonata dal suo governo, dalla vita e dalla stessa madre", conclude la Munich. Ne è nato un libro che non lascerà il lettore disincantato e asettico ma sarà capace di conquistare i cuori e gli animi. Un romanzo storico di struggente bellezza che ha spopolato alla Fiera del Libro di Francoforte, la più importante kermesse a livello internazionale.