La vita di un commissario, tra amicizia, amore e fedeltà

Pisa, 22 ottobre 2024 – Anche quest’anno Anfi Pisa (Associazione Finanzieri d’Italia) e DreamBook edizioni organizzano una serie di appuntamenti letterari dedicati ai propri soci ma aperti a tutti gli amanti della lettura. Sede degli incontri l’Accademia di Musica Moderna, in via Carducci 62 alla Fontina che in partnership con Anfi e la casa editrice pisana ha scelto di aggiungere alla propria attività musicale anche quella di condividere momenti dedicati ai libri e agli autori locali. Il primo appuntamento è per domani alle 21.15 con Aldo del Gratta che presenterà il suo romanzo “Emanuele Rinaldi, vita di un commissario di polizia fedele e anomalo servitore del Paese”. Un romanzo che, attraverso un lungo flashback del protagonista, in un letto di ospedale dopo uno scontro a fuoco, ripercorre la sua vita, raccontandola al figlio che lo veglia al capezzale.

La sua storia personale si mischia a quella professionale, ai casi risolti e a quello in corso; ma altre riflessioni accompagnano il monologo del commissario Rinaldi: l’amicizia, l’amore, il sacrificio e la dedizione, il concetto di fedeltà che abbraccia, pur tra mille tentazioni, famiglia e lavoro. È una storia densa di emozioni, di suggestioni, di riflessioni quella che propone Del Gratta: una storia attualissima eppure straordinariamente “antica” legata a valori oggi ignorati o messi in discussione che l’autore sente di dover testimoniare, anche attraverso lo strumento del romanzo, nella convinzione che occorra mostrare, soprattutto ai più giovani, un’alternativa al modello di società che va per la maggiore ma che, purtroppo, genera aberrazioni, alienazione e spesso violenza e solitudine.