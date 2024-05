InStabile: Culture in movimento a Firenze Sud

Firenze, 3 maggio 2024 - Un punto di riferimento. Per le famiglie e i bambini, per giovani artisti e professionisti consumati. Ma soprattutto, un modello di rigenerazione urbana: siamo a Firenze Sud, sotto il Ponte del Varlungo, più precisamente in Via della Funga, che ospita per tutto l'anno InStabile - Chapiteau nella sua versione invernale - uno spazio culturale ad alto impatto creativo dove spettacoli e formazione, inclusione e rispetto della natura si incontrano felicemente dentro una programmazione ricca di eventi.

Come quella che da stasera accompagnerà il pubblico nel corso del mese di maggio lungo tutti i weekend, tra live music e circo contemporaneo, jam session di World Music e Brunch&Jazz insieme ad ospiti italiani e internazionali: un lungo ponte per traghettare gli appassionati fino al 25 maggio, quando lo Chapiteau come teatro tenda al chiuso lascerà spazio al palco estivo Open Air. Nel frattempo, si balla sulle note di Plumbago, il quartetto formato da Max Manfredi, Alice Napoli, Mosè Chiavoni ed Emanuele La Pera che mescola jazz e fado, flamenco e tradizione nazionale.

Domani, l'intera giornata sarà invece dedicata alla degustazione di vini biologici e naturali selezionati da Vineria Sonora e all'ascolto di dischi usati e vinili di etichette indipendenti provenienti dal suo Record Shop. Domenica spazio al circo contemporaneo, con il Circus for Palestine di Les Colibres che organizza in collaborazione con l'Aps Altro Circo progetti di sostegno e raccolta fondi destinati alle scuole di circo presenti a Gaza e Cisgiordania.

Venerdì 10, ancora clownerie in compagnia di "Niente Panico!", un viaggio assurdo tra memoria e giocoleria, effetti speciali e colpi di stile, affiancato dalla presentazione della nuova opera work in progress dell'artista fiorentino Giuliano Garufi. Ma l'appuntamento più atteso è previsto il giorno dopo, quando oltre settanta personalità della società civile daranno vita a "Una goccia per Gaza. Canzoni per il cessate fuoco", una maratona di musica e testimonianze, letture di testi e proiezioni fotografiche, che si concluderà con la cena palestinese offerta dall'Associazione Amicizia Italo Palestinese: gli ospiti non percepiranno alcun compenso per devolvere l'intero ricavato all'ong "Palestine Children's Relief Fund".

L'ultimo weekend prima dell'inizio della stagione estiva si apre venerdì 17 con lo swing e il jazz manouche degli anni Venti e Trenta dell'Eva Miskovicova quartet, e la festa di chiusura - prevista sabato - del Psichedeliquidance con il mix di dance, psichedelica e trance di Samuele Venturin e Luigi Lullo Mosso. E poi il gran finale con il Gran Cabaret, che domenica sera porta sul palco gli interventi a sorpresa di alcuni artisti, pronti a restituire le creazioni di tutti i corsi di danza e circo, musica e teatro di InStabile.