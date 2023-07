Hlen Mirren a Fiesole con il marito, il regista Taylor Hackford

Fiesole (Firenze), 25 luglio 2023 – - Ci saranno anche l'attrice Dame Helen Mirren e il marito e regista Taylor Hackford, questa sera tra il pubblico del Teatro romano di Fiesole ( Firenze) per assistere alla prima de ‘Il quarto uomo’, opera lirica dedicata all'eroismo civile, nuovo lavoro firmato da Hershey Felder che porta in scena la vera storia degli 'Eroi di Fiesole’: i tre carabinieri Vittorio Marandola, Fulvio Sbarretti, ed Alberto La Rocca che nell'agosto 1944 diedero la loro vita contro i nazisti per salvare dieci civili italiani.

L'opera parla anche dell'unico sopravvissuto, Francesco Naclerio, il quarto uomo, la cui figlia, Luciana, racconta la vicenda. Compositore e artista poliedrico, Felder ha all'attivo oltre 6.000 esibizioni dal vivo nei teatri più famosi d'America e della Gran Bretagna e conta 18 film distribuiti negli Stati Uniti, girati in gran parte a Firenze, dove risiede. L'autore è discendente di ebrei deportati ad Auschwitz. Mirren, amica di Hershey Felder, siederà tra il pubblico per assistere al debutto dell'opera.