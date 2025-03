Gnut: a Sala Vanni il tuffo nel passato del cantautore napoletano

Firenze, 21 marzo 2025 - Emozionare e innovarsi. Incrociando la canzone partenopea di Roberto Murolo con il folk inglese di Nick Drake e John Martin, il blues con la musica africana del Mali. E' tempo di bilanci per Claudio Domestico, meglio conosciuto come GNUT, cantautore, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore. Classe 81' e napoletano doc, il suo talento poliedrico ed eclettico l'ha spinto dalla produzione artistica - "Giovani Eroi" di Luca Carocci, "Dimane torna o' sole" dei Foja, "Limen" dei Matmata - alle musiche per film e documentari - "Jail Road", "Standing Army" e "Soyalism" di Ugo Capolupo, "L'arte della felicità" di Alessandro Rak e "Il ladro di giorni" di Guido Lombardi - fino alla direzione di format sulla canzone d'autore come "Tirabushow", "Personaggi in cerca d'autore", "Mille e una nota" e "La Locanda newpolitana".

Arrivato al decimo disco, "Nun te ne fa" (Beating Drum, 2022), l'artista ha deciso di tornare a Firenze dopo il sold out della scorsa stagione per ripercorrere le tappe e i brani salienti della propria carriera, per l'occasione completamente riarrangiati per chitarra e archi. L'espressione, letteralmente "Non dare troppo peso ai problemi", è figlia della cultura partenopea, e non è quindi un caso se l'album, nato dal sodalizio con il poeta Alessio Sollo e il cantautore britannico Piers Faccini, sia arrivato finalista alle Targhe Tenco proprio nella categoria di miglior LP in dialetto.

Ma Gnut non sarà solo stasera, perché a condividere il palco di Sala Vanni con lui ci saranno anche il violinista Marco Sica e il violoncellista Mattia Boschi: un trio speciale per un tuffo nel passato. Il concerto è aperto dalle note di Cosimo "Zanna" Zannelli, cantautore classe 77' di Castelfiorentino, che presenta in anteprima alcuni brani contenuti nel suo prossimo disco. La serata è uno dei fiori all'occhiello del programma "Tradizioni in Movimento 2025", ideato da Music Concentus con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Firenze.