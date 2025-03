11 marzo, comincia la stagione dei concerti. Gabbani, Jova, Baglioni: i nomi a Firenze

Firenze, 11 marzo 2025 – Conto alla rovescia per i grandi concerti di questo mese a Firenze. Le chitarre sono accordate a puntino, i pianoforti al loro posto, le batterie tirate al massimo. Tutto è pronto per un finale del mese di marzo in musica. Si comincia domani con Cristiano De Andrè, che fa tappa al Cantiere Carrara di Firenze. Si esibirà in concerto facendo tappa nel capoluogo toscano col suo tour "De André canta De André nei teatri", un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni. Con questo tour, Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato da Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma anche abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio. Per chi aspettava da Sanremo di urlare a squarciagola ‘Viva la vita’ con Francesco Gabbani, può farlo il 15 marzo nel concerto che alle ore 21 porta il cantautore al Mandela Forum col tour nei palazzetti 'Dalla tua parte'. Terzo a Sanremo con ‘L’albero delle noci’, Brunori Sas calcherà il palco del Mandela la sera del 16 marzo.

Il 18 marzo i Subsonica saranno in concerto al Teatro Cartiere Carrara. Dolcenera sarà invece al Teatro di Fiesole il 20 marzo, mentre il 22 marzo è il giorno di Stefano Bollani al Teatro del Maggio Fiorentino. Sempre il 22 marzo ma al Mandela Forum, Jovanotti fa tapa in città col tour nei palasport del Palajova! Il 22 marzo sarà Fabio Concato a calcare il palcoscenico del Teatro Cantiere Carrara.

Il 24 marzo è invece il giorno di Claudio Baglioni che sarà protagonista del concerto-racconto ‘Piano di Volo’ al Teatro della Pergola. Un'impresa innovativa e sempre in rinnovamento quella di Baglioni, una trasvolata solitaria in cui l'interprete, il compositore, il musicista e l'intrattenitore s'incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione. Le canzoni, nelle versioni solistiche, ritornano nella dimensione essenziale. Ogni brano è un tragitto, una rotta tracciata, un'andatura sorprendente. Claudio Baglioni è il pilota che annuncia e dirama il suo piano di volo, scelto, di volta in volta, per viaggiare nel tempo e nello spazio, nello stesso momento, reali e fantastici di un palco teatrale, insieme ai passeggeri-spettatori. Il piano, declinato in due modalità, un pianoforte classico gran coda e un altro avveniristico, sarà il mezzo e lo strumento di volo e di suono.