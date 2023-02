Il Sanremo di Giani: ultimo posto nella sfida di Un Giorno da Pecora

Giani riceve il premio di ultimo classificato al "Sanremo" di Un Giorno da Pecora

Roma, 10 febbraio 2023 – Eugenio Giani canta “Il ragazzo della via Gluck” ma stessa e arriva ultimo al Sanremo di un Giorno da Pecora.

Una gara canora in piena regola, con tanto di giuria. Come ogni anno, in concomitanza con il Festival, il celebre programma di Radio 1 organizza una sfida in pieno stile sanremese.

E a cantare sono loro, i politici che Un Giorno da Pecora racconta ogni giorno in chiave ironica, intervistandoli in studio nello show radiofonico che tiene incollati centinaia di migliaia di radioascoltatori.

E uno dei cantanti in gara era proprio Eugenio Giani, che è andato a Roma per concorrere nel “Sanremo da Pecora”, arrivato alla quarta edizione e anche questo seguitissimo. Per la cronaca ha vinto il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan, che ha cantato “Pugni Chiusi”.

Giani si è esibito in un grande classico del repertorio di Adriano Celentano, “Il ragazzo della via Gluck” appunto, ma la giuria composta da Simona Ventura, Ivan Zazzaroni e Pupi Avati non ha giudicato bene la prova.

Qualche stecca per il presidente che però ha esibito comunque con orgoglio la coppa, a dir la verità di minuscole dimensioni, che come da tradizione va all’ultimo classificato, alla maglia nera della manifestazione. “Metterò questa coppa nel mio studio, la esibirò con orgoglio”, ha detto il presidente Giani stando allo scherzo.