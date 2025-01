Festival di Sanremo, duetti alla toscana: Fedez sceglie Masini, Corsi chiama Topo Gigio

Firenze, 26 gennaio 2025 – Nella serata dei duetti (quest’anno fuori dalla competizione) il festival di Sanremo 2025 (11-15 febbraio) parla sempre più toscano. Il fiorentino Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse ha annunciato i duetti della serata delle cover, quella di venerdì 14 febbraio. E come anticipato nei giorni scorsi, sul prestigioso palco dell’Ariston tornerà il cantautore fiorentino Marco Masini, ospite di Fedez, per intonare ‘Bella stronza’. Il grande successo del 1995 (la cui scelta per molti sarebbe riconducibile alle polemiche intorno al suo divorzio), pare che sarà rivisto con alcune barre ad hoc riferite alla depressione, di cui Federico Lucia ha sofferto. Per quanto riguarda i toscani in gara, il carrarese Francesco Gabbani chiama Tricarico per proporre ‘Io sono Francesco’, hit del cantautore milanese. Il toscano, sui social, posta una foto insieme al collegata e scrive: “Un artista che stimo tantissimo e che ha il raro talento di raccontare storie complesse con una straordinaria semplicità”. Gabbani, poi, motiva la scelta della canzone. “E’ un brano speciale che parla di empatia e rivincita personale. Credo ci sia un filo invisibile che lega questo brano alla mia canzone in gara… e presto capirete perché!”. Ricordiamo che Gabbani partecipa con ‘Viva la vita’, testo esistenzialista e anche un po’ fatalista. Nel derby di Carrara, Irama si gioca la ‘carta’ Arisa con ‘Say Something, I’m Giving up on You’ di Christina Aguilera. Il maremmano Lucio Corsi, al suo debutto all’Ariston, spiazza tutti chiamando Topo Gigio. In duetto proporranno un grande classico della canzone italiana, ‘Nel blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno. L’artista, sui social, posta una sua foto con Topo Gigio e spiega il perché di questa scelta. “Anche i topi possono volare” inizia il post di Corsi. “Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta, mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento” scrive ancora. Quindi, ricordando che ‘Nel blu dipinto di blu’ “l’hanno cantata tutti, da Paul McCartney a Bowie fino a Troisi in ‘Non ci resta che piangere’”, il maremmano conclude: “Penso che un sogno così non ritorni mai più”. Sbarca nella Città dei fiori anche Amara, pseudonimo di Erika Mineo, nata a Prato nel 1984. L’ex cantante di ‘Amici’ affiancherà il toscano d’adozione (ha appena ricevuto il Pegaso d’Oro, massima onorificenza istituzionale della Regione Toscana) Simone Cristicchi per proporre ‘La cura’ di Franco Battiato. “Amara, sono certo che la tua voce unica e il tuo carisma saranno un dono immenso per tutti quelli che ci ascolteranno su quel palco” scrive Cristicchi sui social a corredo di una foto di scena con la pratese.

REGOLAMENTO

Per la serata delle cover (14 febbraio) i 30 big in gara saranno votati dal pubblico con il televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, dalla Giuria delle Radio, con un peso rispettivamente del 34%, del 33% e del 33%. L’artista più votato sarà proclamato vincitore della ‘Serata Cover’.