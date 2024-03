Eleazaro Rossi sul palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme

Montecatini Terme, 16 marzo 2024 – Appuntamento col monologo intelligente. Questa sera, con inizio alle 21, una Iena sul palco del Teatro Verdi di Montecatini. Ecco Eleazaro Rossi, maestro della “Stand Up Comedy”, Premio satira 2022, co-protagonista del programma televisivo Le Iene di Italia 1, nel suo terzo spettacolo intitolato “Grande figlio di p…a”. L’omaggio, evidente, è alla popolare canzone degli Stadio, la rappresentazione “è un flusso dove – come sottolinea il 43enne comico romagnolo, originario di Forlimpopoli – mischio quello che mi succede a opinioni e arrabbiature momentanee. Il pubblico ride delle cose di cui ci si vergogna o di cui non si vorrebbe ridere, cose tremende. Possiamo ridere di tutto. È liberatorio”.

Monologhista irriverente e dissacrante, è in tour con uno spettacolo che lo proietta, stando a lui, “nel gotha della drammaturgia, alla sinistra di Carmelo Bene e alla destra - ma leggermente spostato in diagonale di un paio di centimetri - di Gian Maria Volonté”. Un trattato di umanità e umorismo, mai volgare, che procede fermo e sicuro nel solco tracciato dal principe della risata: Totò. Spettacolo in costume - l’artista è travestito da sé stesso - e completamente privo di fumi e raggi laser, fatta eccezione per quelli procurati all’interno degli spettatori tramite il soffocamento indotto dall’atarassia.

“Gli introiti – fa sapere – verranno devoluti nella loro interezza all’agenzia delle entrate degli Emirati Arabi Uniti”. Nel 2019 Eleazaro Rossi è selezionato per partecipare al format Stand Up Comedy su Comedy Central. Una sua clip su YouTube raggiunge in breve i 4 milioni di visualizzazioni. Sempre nel 2019 viene chiamato da Rai2 a partecipare al programma televisivo Battute? condotto da Riccardo Rossi. Da lì in avanti, una carriera in ascesa. Prevendita dei biglietti su ticketone.it, vendita al botteghino.