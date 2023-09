Bocelli incanta la Sicilia, "E’ la mia seconda Toscana"

Firenze, 3 settembre 2023 – Andrea Bocelli incanta Taormina. Il doppio live del 1 e 2 settembre al Teatro Antico della città siciliana ha visto il tenore toscano esibirsi davanti a oltre 9mila spettatori, il 60% stranieri.

Un successo straordinario che Bocelli ha voluto condividere anche sui social: su Instagram (dove è seguito da 2,2 milioni di follower) ha postato una serie di scatti delle due serate. E ha scritto: “La Sicilia è la mia seconda Toscana. E’ la terra natale di una porzione importante della nostra storia e della nostra cultura”.

Quindi l’artista originario di Lajatico ha aggiunto: “Taormina è un mondo dentro un’isola, il suo Teatro antico è esso stesso un’abbagliante opera d’arte, scavata nella roccia e protesa sullo Ionio”.

Ha poi espresso tutta la sua gioia per questo doppio concerto, unica tappa italiana del tenore toscano, organizzato da Due Punti Eventi, in collaborazione con Live Spettacoli e con il patrocinio dell’Assessorato Beni Culturali Identità Siciliana e dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e della Città di Taormina.

“Tornare a cantare in questo crogiuolo di bellezza plurimillenaria è stato per me un grande privilegio, cui si è sommato l’altrettanto grande piacere di ritrovare un pubblico meraviglioso”, le parole del cantante 64enne che ha poi ha ringraziato di cuore gli amici siciliani.

I due concerti lo hanno visto accompagnato dall’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta da Carlo Bernini e dal Coro Lirico Siciliano. Con lui sulla scena si sono esibite artiste internazionali come le due soprano Leyla Martinucci e Serena Gamberoni, la giovane soprano italo-americano, attrice e cantante pop Amelia Milo (talento scoperto proprio da Bocelli), il basso di origine ucraina Roman Lyulkin, Andrea Griminelli, uno dei più importanti flautisti al mondo, e due giovani danzatori Angelica Gismondo e Francesco Costa. L’artista toscano hastregato il pubblico con arie classiche di celebri opere, con colonne sonore immortali e con grandi classici. Il bis, ovviamente, con “‘O sole mio”, “Con te partirò” e “Nessun dorma”.