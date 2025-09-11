Arezzo, 11 settembre 2025 – Via Uguccione della Faggiola: proseguono le opere di manutenzione ordinaria al fondo stradale Da venerdì 12 a lunedì 15 settembre in orario 8:00 - 19:00 sono prorogati in ambo i lati di via Uguccione della Faggiola nel tratto che va dall'intersezione con via Alessandro dal Borro all'intersezione con via Giovanni Acuto il divieto di sosta con rimozione, il senso unico di circolazione con direttrice via Alessandro dal Borro → via Giovanni Acuto e il restringimento della carreggiata. Di conseguenza i veicoli che percorrono via Pietro Nenni verso via Uguccione della Faggiola dovranno svoltare a sinistra, quelli che percorrono via Giovanni Acuto da largo Primo Maggio a via Uguccione della Faggiola dovranno svoltare a destra, quelli che provengono dal tratto di via Giovanni Acuto che va dal civico 8/1 al civico 16 dovranno svoltare a sinistra.
