Via le piante che minacciano il corso d’acqua, il Consorzio di Bonifica al lavoro sul Fosso di Fontemarcoli nel comune di Castel San Niccolò

Arezzo, 15 giugno 2024 – Alberi spezzati, divelti, piegati in due dalla forza di una tromba d’aria che qualche tempo fa ha investito l’area.

Siamo sul Fosso di Fontemarcoli, in località Torre, nel comune di Castel San Niccolò.

Per evitare che le piante si trasformino in un ostacolo al regolare deflusso delle acque e in un pericolo anche per la vicina linea elettrica, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha programmato un intervento puntuale.

L’operazione di rimozione inizia lunedi 17 giugno 2024.

“Lavoriamo in collaborazione con Enel, che si è adoperata per predisporre quanto necessario a ridurre al minimo i disagi per gli abitanti delle frazioni di Torre e Strada in Casentino – precisa l’ingegner Enrico Righeschi del settore difesa idrogeologica del Consorzio e referente di area per il Casentino -. Prevediamo di completare l’intervento nell’arco di tre giorni. Le lavorazioni sono state programmate per liberare il fosso dalle numerose piante danneggiate da una recente tromba d'aria che, in futuro, potrebbero interferire sulla funzionalità del corso d’acqua e sul corretto funzionamento della linea elettrica”, aggiunge e conclude: “La cittadinanza è stata avvisata tramite cartelli affissi in zona da Enel”.