Vento forte e neve in Toscana, allerta gialla estesa: dove e fino a quando

Firenze, 28 febbraio 2023 – Il maltempo in Toscana non sembra mollare la presa. Il vento forte di questi giorni interesserà ancora gran parte della regione, e sull’Appennino ma non solo è prevista neve intensa fino a 400 metri. Ecco dunque nel dettaglio le novità sul fronte meteo, e dove e fino a quando è stato esteso il codice giallo per maltempo.

La sala operativa della Protezione civile regionale comunica che permane il codice giallo per vento forte su quasi tutta la Toscana, che si estende fino alle ore 12 di mercoledì 1 marzo. La novità, per l’intera giornata di domani, è la neve. Dalle prime ore di mercoledì infatti sono previste nevicate più frequenti e insistenti sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino, ma saranno interessati anche l’Alto Mugello, localmente a quote collinari, e parte dell’Appennino pistoiese. Accumuli generalmente poco abbondanti sono previste sulle restanti zone appenniniche e attorno al Monte Amiata. Per il rischio neve l’allerta gialla avrà validità per tutto il giorno di mercoledì 1 marzo.

Il presidente della regione Eugenio Giani comunica che l’allerta gialla per vento forte di Grecale è stata estesa fino alla mattinata di domani, mercoledì 1 marzo, su gran parte della Toscana.