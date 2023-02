Maltempo Toscana, vento a 216 km/h e danni. Il ritorno della neve

Neve in Garfagnana (foto Borghesi)

Maltempo in Toscana, l’allerta per neve e vento continua. Forti piogge in pianura

Firenze, 27 febbraio 2023 – Prosegue fino alle 12 su tutta la Toscana il codice giallo meteo per neve e vento. In particolare il codice giallo per neve riguarda alcune zone orientali della regione al confine con la Romagna e nella Valtiberina. Il vento batterà invece su tutta la Toscana ad eccezione delle parte più meridionale.

La neve è tornata a cadere sulle zone di montagna, tra cui Casentino e Valtiberina. A Chiusi della Verna ( Arezzo) imbiancati il paese e il santuario mentre in Valtiberina le nevicate sono scese a quote collinari ma senza creare al momento disagi.

"Mezzo metro di neve all'Abetone e Doganaccia, 30 cm al Casone di Profecchia, 13 cm al Passo della Cisa, 11 cm al Barco, Firenzuola, in funzione i mezzi operativi sulle strade": lo ha scritto poco dopo mezzanotte su Telegram il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Attenzione soprattutto al vento che sta sferzando parte della Toscana con allerta gialla” fino a lunedì, ha aggiunto, riferendo pure che ci sono state “raffiche record a 216 km/h al Passo Radici, e in vetta dell'Amiata e al Giogo, nelle aree interne e in pianura fino a 80km/h”.

Tutti i passi sono transitabili con equipaggiamento invernale. In pianura forti piogge hanno interessato tutto l'Aretino con qualche allagamento ma senza particolari criticità.

Dalla mezzanotte, la temperatura minima è stata registrata in due stazioni: Croce Arcana (Abetone Cutigliano, Pistoia) a 1.700 metri e Passo Radici (Castiglione di Garfagnana, Lucca) a 1.600 metri con -7.9°. Temperatura simile a Foce a Giovo (Coreglia Antelminelli, Lucca) con -7.7°, anche qui sui 1.600 metri. Anche nella giornata di domenica la minima è stata su questi valori (-8°) nelle stesse località.

Paurose le raffiche di vento: dalla mezzanotte si sono registrate raffiche sopra i 200 chilometri orari in più stazioni di rilevamento: 214 km/h a Monte Ginezzo (Arezzo), Castelnuovo Valdicecina (Pisa), Firenzuola (Firenze), 215 km/h all’Abetone e a Castiglione di Garfagnana e il massimo con 216 km/h a Coreglia Antelminelli e sulla vetta del monte Amiata. Questo per le raffiche, ma anche la velocità del vento ha sfiorato i 200 all’ora tra le province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Lucca.

Nevicata nel tardo pomeriggio di domenica sulle colline dietro Livorno, rilievi a bassa quota. La Protezione civile ha dato notizia di una nevicata in corso a Valle Benedetta con accumuli non rilevanti al momento. Verso le 18.30 è iniziato un primo sopralluogo tecnico per valutare eventuali criticità mentre la nevicata prosegue. Già programmato un secondo sopralluogo per le 5.30. Un mezzo sgombraneve è stato attivato dalla Provincia sulla strada provinciale 5. Attivato anche un mezzo spargisale, mentre altri simili sono in preallerta. Sempre dalla Protezione Civile del Comune si segnalano inoltre raffiche di grecale a 70 km/h con punte di 95 km/h, che stanno determinando numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco per rami, comignoli, tegole, piante, manufatti di vario tipo.

Danni da maltempo al palazzetto dello sport di Monsummano Terme dove domenica sera sono andate in frantumi diverse vetrate a causa delle forti raffiche. Danni anche a infissi e rivestimenti tirati giù dai danni alle vetrate. È successo quando non c'era più nessuno all'interno della struttura dove si erano già concluse le manifestazioni sportive del pomeriggio.

Sempre per il forte vento è crollato un “pallone” di copertura di due campi da padel a Vinci installato poche settimane fa. Il danneggiamento ha colpito un centro sportivo privato e i titolari hanno reso noto fra i loro utenti che la struttura è al momento inutilizzabile e si potrà giocare solo in un campo esterno che non è coperto.