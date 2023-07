Valdichiana Village, parte bene l’estate dei saldi

Arezzo, 8 luglio 2023 – Positivo inizio dei saldi estivi negli oltre 140 punti vendita: tanti visitatori abituali e turisti

Sono già importanti le presenze a Valdichiana Village in occasione della partenza dei saldi estivi. “Molti turisti, ma anche clienti abituali e fidelizzati”, fanno sapere dalla Land of Fashion toscana. “Uno start inedito, di giovedì, ma molto gradito dai nostri visitatori”.

"Stiamo registrando da mesi numeri importanti riguardo le presenze e anche le vendite registrano risultati molto positivi - dichiara Benedetta Chiara Conticelli, CEO di Land of Fashion Villages - e di conseguenza le aspettative per i saldi estivi sono buone. La partenza conferma le nostre previsioni ”.

Sta per entrare intanto nel vivo l’estate a Valdichiana Vilage nelle date del 14, 21 e 28 e il 4 agosto, tutti i negozi del Villaggio resteranno aperti fino alle 23:00, per godersi lo shopping anche in notturna. In queste occasioni anche i punti ristoro resteranno aperti fino alle ore 24:00 con una proposta gastronomica attraente, il tutto accompagnato da musica, dj set e da incontri con grandi artisti.

Sale l’attesa per le proposte dell’esclusivo format radio Subasio Music club prodotto da FMedia società benefit, con radio Subasio media partner ufficiale dell’estate del Valdichiana Village: venerdì 28 luglio alle ore 21:00 in Piazza Maggiore l'appuntamento è con un chitarrista e cantautore del calibro di Alex Britti. Venerdì 4 agosto alla stessa ora un’autentica stella, la fiorentinissima Irene Grandi, una delle più grandi interpreti della musica italiana, da anni sulla cresta dell'onda. Gli artisti si racconteranno e si esibiranno con alcune delle loro canzoni più famose. Si tratta di appuntamenti ad ingresso libero.

Valdichiana Village

Una fetta di Toscana tra emozione ed autenticità. Situato nella culla del Rinascimento dove ogni angolo trasuda storia e bellezza, nell’animo più autentico, e ricco di fascino della Toscana, Valdichiana Village non può che rendersi indimenticabile. Collocato tra città simbolo come Siena ed Arezzo e non molto distante dal gioiello umbro di Perugia, richiama le inconfondibili caratteristiche dei più bei borghi della regione, integrandosi nel territorio con un'offerta che mira ad esaudire i desideri dei visitatori in un luogo unico. Valdichiana Village sa declinare il piacere in tutte le sue forme: dalla vista, con i suoi ambienti autentici e ricercati, ai profumi dei suoi curati angoli verdi, fino al gusto della cucina tipica e di qualità, abbracciando l’ospite ed i suoi accompagnatori durante tutta la sua esperienza shopping fra le bellissime boutiques del villaggio.

Land of Fashion Villages

Land of Fashion Villages racchiude una collezione di 5 villaggi, immersi in territori di grande valore, di proprietà del Fondo americano Blackstone, e gestiti da Land of Fashion Outlet Management (LFM), che include Franciacorta Village (Brescia), Mantova Village (Mantova), Palmanova Village (Udine), Puglia Village (Molfetta – Bari). I Villaggi, strategicamente ubicati nel cuore delle principali mete turistiche italiane e dislocati lungo tutta l’Italia, si inseriscono tra gli infiniti vigneti e le dolci verdi colline della Franciacorta e della Toscana, tra la soleggiata costa della Riviera del Friuli Venezia Giulia ed il mare cristallino della Puglia, tra l'impressionante ricchezza artistica e culturale degli innumerevoli borghi e delle città di fama mondiale quali Mantova, Verona, Firenze e gli splendidi panorami incontaminati delle Dolomiti. Ogni "Land" ospita la migliore e nobile espressione della grande varietà delle eccellenze alimentari italiane che unite all’innata accoglienza, calda ed empatica, rendono l’intero territorio uno dei più attrattivi al mondo: Franciacorta Village (BS), Valdichiana Village (AR), Mantova Village (MN), Palmanova Village (UD) e Puglia Village (BA). Con 150.000 mq di GLA e oltre 650 marchi con riduzioni dal 30 al 70%*, LFM rappresenta uno dei maggiori portafogli retail in Italia. Ha sede a Milano ed impiega circa 70 professionisti specializzati nella gestione di asset retail che coordinano le leasing, marketing e retail, legali, finanziarie, amministrative e tecniche.