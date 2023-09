Vaccino anti-Covid in Toscana: oggi apre il portale di prenotazione, le prime dosi slittano al 2 ottobre

Firenze, 26 settembre 2023 - Partenza al via, con qualche giorni di ritardo rispetto al previsto, per la vaccinazione anti-Covid19. È infatti arrivata solo oggi la conferma della consegna del di 34.500 dosi che arriveranno in Toscana domani. Di conseguenza il portale di prenotazione verrà aperto oggi stesso (ore 14.30 al link https://prenotavaccino.sanita.toscana.it), ma i vaccini potranno essere fatti da lunedì 2 ottobre (e non dal 28 settembre come inizialmente ipotizzato). Le vaccinazioni verranno effettuate nei centri vaccinali delle aziende sanitarie e vi potranno accedere i soggetti ad elevata fragilità, adulti o minori (da 6 mesi a 59 anni). Per chi lo vorrà sarà disponibile anche la vaccinazione antinfluenzale (si potrà scegliere se farla insieme o in due volte).

Il 2 ottobre prenderà il via pure la vaccinazione degli ospiti delle Rsa, ai quali, assieme al vaccino Covid, sarà somministrato il vaccino antinfluenzale ad alte dosi. Saranno i medici di medicina generale ad occuparsene, assieme al personale delle aziende sanitarie territoriali. Dal 12 ottobre si potranno vaccinare (nei centri vaccinali delle aziende sanitarie) gli operatori sanitari e sociosanitari delle strutture pubbliche e private, ma anche le donne in gravidanza e i cargiver dei soggetti fragili. In entrambi i casi la prenotazione si effettua dal portale regionale.

Infine inizierà il 16 ottobre la somministrazione dei vaccini da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e riguarderà tutti gli assistiti con almeno sessanta anni di età o che rientrano nell’elenco dei soggetti a cui il Ministero ha raccomandato la vaccinazione: anche a loro sarà offerto vaccino antinfluenzale e vaccino contro il Covid-19. Chi preferirà vaccinarsi in uno dei centri Asl potrà comunque farlo, prenotandosi sul portale regionale.

Per la vaccinazione contro il Covid-19 verrà utilizzata una nuova formulazione di vaccini a mRNA e proteici, disponibili a partire dalla fine di settembre e che potrà essere utilizzata come dose di richiamo o come ciclo primario, anche assieme al vaccino antinfluenzale.