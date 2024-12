Università, il Dsu Toscana cerca tutor dell'accoglienza per le residenze universitarie

Firenze, 3 dicembre 2024 – Una interessante novità per i fuori sede che vivono nelle case dello studente.

L’azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana, in collaborazione con la cooperativa Must, ha avviato una nuova iniziativa per migliorare la qualità della vita nelle residenze universitarie. Il progetto si propone di selezionare tutor che favoriscano l’integrazione degli studenti alloggiati, organizzino attività culturali e ricreative e contribuiscano al benessere generale della comunità universitaria.

Questi tutor, si spiega in una nota del Dsu, avranno il compito di accogliere i nuovi residenti, aiutandoli a inserirsi nella vita universitaria e fornendo informazioni sui servizi disponibili. Saranno figure di riferimento per promuovere lo sportello di ascolto psicologico e, attraverso la progettazione di iniziative, renderanno più vivace e inclusivo l’ambiente delle case dello studente. Insomma, davvero una bella opportunità per i giovani.

Per candidarsi, è richiesta la residenza presso le strutture del Dsu Toscana, oltre ad un’ottima capacità relazionale, unita a spirito di iniziativa e creatività. La conoscenza dell’inglese e buone doti organizzative saranno considerate requisiti fondamentali.

I tutor selezionati, che riceveranno una formazione mirata, saranno anche remunerati per il loro impegno.

Per partecipare alla selezione, è necessario inviare la candidatura entro il 31 dicembre all’indirizzo email [email protected].

Maggiori dettagli sull’iniziativa sono disponibili sul sito www.dsu.toscana.it.