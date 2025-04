Arezzo, 21 aprile 2025 – Una Pasqua all’insegna di incontri e generosità per la Casa di Riposo “Fossombroni”. Le più recenti festività sono state, come tradizione, caratterizzate da un moto di vicinanza nei confronti degli ospiti dello storico istituto cittadino che sono stati coinvolti in tante iniziative tra laboratori, letture, concerti e occasioni di spiritualità.

Un momento particolarmente atteso è nuovamente coinciso con la visita del quartiere di Porta del Foro alla vigilia di Pasqua: la presidente Debora Testi, il consigliere con delega al sociale Antonio Rauti e il direttore Stefano Rossi hanno accolto una delegazione giallo-cremisi guidata dal rettore Roberto Felici che ha fatto tappa alla casa di riposo per donare una colomba per ogni residente. «Un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con generosità e spirito di comunità, hanno reso speciale anche questa Pasqua per i nostri ospiti - commenta il consigliere Rauti. - Le numerose iniziative hanno permesso di vivere momenti di gioia e riflessione, con volontari, realtà e associazioni cittadine che hanno condiviso segni tangibili di solidarietà e speranza. Un ringraziamento particolare va poi ai nostri operatori che, anche nei giorni di festa, sono stati un esempio di umanità, professionalità e spirito di servizio nei confronti degli ospiti».

Un pomeriggio di spiritualità e riflessione è stato proposto dall’incontro “Passio in Tour” promosso dal Serra Club Arezzo all’interno di alcune case di riposo della città e delle vallate: la lettura teatralizzata del Vangelo di San Luca, accompagnata da musiche liturgiche suonate con il pianoforte, ha permesso di vivere lo spirito di raccoglimento, condivisione, attesa e speranza caratteristici della Pasqua e della Settimana Santa. Il periodo di Quaresima è stato poi scandito dalla benedizione e dalle celebrazioni eucaristiche guidate dall’accompagnatore spirituale don Silvano Paggini, inoltre una particolare attenzione è stata orientata alla valorizzazione del tempo libero degli ospiti attraverso l’organizzazione di laboratori artistici a tema pasquale per la realizzazione di dipinti e di altre creazioni che sono andati ad abbellire i diversi angoli della struttura. «Questi momenti dimostrano la vicinanza del territorio alla nostra casa di riposo - conclude la presidente Testi. - Ogni gesto, piccolo o grande, contribuisce a costruire un ambiente più umano e caloroso, regalando ai nostri ospiti il senso di una comunità viva e attenta, capace di dimostrare la propria vicinanza e il proprio affetto nei momenti più significativi dell’anno».