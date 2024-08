Arezzo, 28 agosto 2024 – Un saturimetro per il reparto di nefrologia e dialisi. A donarlo stamani al reparto diretto dal Dr. Paolo Conti è stata l’associazione PB73 Odv. Un dispositivo che ha caratteristiche e funzionalità aggiuntive rispetto ai dispositivi comuni utilizzati per misurare la quantità di ossigeno che si trovano in commercio. «Questa è la prima delle donazioni che abbiamo in programma per la Nefrologia – spiega Maurizio Barsotti presidente di PB73 -. Presto torneremo qui per una seconda donazione: stiamo già raccogliendo il denaro necessario ad acquistare una poltrona da destinare al reparto del dr. Conti». «All’associazione va il mio più sentito ringraziamento per questo dispositivo il cui impiego è utilissimo nel nostro reparto – dice il dr. Paolo Conti direttore UOC Nefrologia e Dialisi Ospedale Arezzo e direttore Dipartimento nefro-urologico –. Un ringraziamento va anche a quanti hanno raccolto l’appello lanciato dall’associazione decidendo di donare per acquistare questo dispositivo per la Nefrologia e Dialisi. Spero che questa sia l’inizio di una collaborazione fra il nostro reparto e l’associazione. La generosità dei cittadini è importante nella nostra attività oltre che sinonimo della fiducia che hanno per il lavoro che medici, infermieri e operatori sociosanitari svolgono ogni giorno». Nell’associazione PB73, le lettere PB stanno per “Pio Borri”, la scuola elementare di Arezzo aperta nel 1973. L’associazione, che conta 280 soci, è nata nel settembre 2023 in occasione dei cinquanta anni dall’apertura della scuola elementare aretina e ha fra i suoi fondatori proprio gli studenti che nel 1973 la frequentarono per primi. PB73 è una associazione nata con lo scopo di fornire supporto sociosanitario alle persone meno fortunate attraverso l’acquisto di generi alimentari e il pagamento delle bollette delle utenze di luce gas e acqua.