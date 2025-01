Turismo dei borghi: Umbria, Toscana e Liguria tra le mete più cliccate. Ecco la classifica

Firenze, 8 gennaio 2025 – Tutti pazzi per i borghi di Toscana, Umbria e Liguria. Negli ultimi anni, il turismo legato ai borghi italiani ha visto una crescita significativa, così come l’esigenza da parte degli utenti di avere sempre maggiori informazioni utili, curiosità e approfondimenti su di loro.

Ma quali sono i borghi più ricercati dagli utenti sui motori di ricerca e in quale periodo? Per capire come andare incontro sempre di più alle esigenze dei visitatori, è nato lo studio "Borghi italiani online” (Edizione 2024), frutto della collaborazione tra Moveo, il magazine di Telepass, Seed, agenzia specializzata in Digital Marketing e Change Media. Per l'analisi sono stati presi in considerazione i borghi inclusi nella lista dei borghi più belli d'Italia. Per ciascuno è stata verificata la frequenza delle ricerche effettuate su una specifica località nel corso dell'anno e nei vari mesi, per un arco temporale di quattro anni, da gennaio 2020 fino a dicembre 2023.

Naturalmente lo scopo di questo studio non era quello di stabilire quale fosse il borgo più bello d’Italia, ma quello di capire quali siano i borghi che destano maggiore interesse negli utenti e individuare tendenze e correlazioni.

È emerso che negli ultimi quattro anni, gli utenti hanno digitato quasi 210 milioni di ricerche relative ai borghi italiani, di cui circa 62 milioni nel solo 2023 con un trend di crescita di circa il 45% rispetto al 2020. La classifica dei 10 borghi più cercati d’Italia nel 2023 ha visto un predominio di località del centro e del sud. Centro Italia in testa con oltre 2 milioni di ricerche medie mensili nel 2023.

Considerando la top ten delle regioni che registrano il maggior numero di ricerche per i loro borghi, dopo Lazio al primo posto seguito dalla Puglia, al terzo posto troviamo l’Umbria e al quarto la Toscana, all’ottavo posto si piazza la Liguria. Nella classifica delle province che registrano il maggior numero di ricerche in relazione ai loro borghi, al primo posto si posiziona la provincia di Perugia, al quarto l’Aquila, al sesto la Toscana con Grosseto, e al decimo Pesaro e Urbino.

Tra i borghi più cercati dai turisti stranieri nel 2023 Vernazza (La Spezia) è risultata particolarmente apprezzata negli USA con 177.800 ricerche complessive. Caratterizzata da vigneti affacciati sul mare che in autunno adornano il suo territorio con grappoli purpurei, Vernazza è una delle gemme più brillanti del Parco Nazionale delle Cinque Terre, in Liguria. Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1997, questo borgo ligure nel 2013 è stato inserito dal New York Times nella lista delle località da non perdere. Terra di viticoltura, pesca e commercio, Vernazza oggi è un grazioso paesino con case colorate a picco sulle acque limpide del mare, che ogni anno attrae centinaia di turisti provenienti da tutto il mondo. I cittadini statunitensi, in particolare, hanno stretto un profondo legame con questa località marittima, tanto da sceglierla spesso come luogo di villeggiatura o di trasferimento permanente. Maurizio Costanzo