Borghi più belli d’Italia: ecco le new entry in Toscane e Umbria

Firenze, 8 gennaio 2025 - Sale a 371 il numero dei Comuni certificati dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, che segna così un ulteriore traguardo nella sua opera di valorizzazione e promozione dell’Italia Nascosta, o forse è meglio dire “rivelata”. Ben 10 i borghi che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento, ammessi a seguito del Consiglio Direttivo del mese di settembre e di novembre, su proposta del Comitato Scientifico, a seguito di un iter di certificazione – costituito da 72 parametri – che valuta il patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico, le iniziative per la tutela dell’ambiente, i servizi per la popolazione e per l’accoglienza turistica.

Ecco quali sono i nuovi Borghi che, da Nord a Sud Italia, vanno ad arricchire la straordinaria varietà delle destinazioni turistiche rappresentate dall’Associazione, ciascuna con caratteristiche che la rendono unica e affascinante: Rassa (VC), Piemonte; Bagolino (BS), Lombardia; Bertinoro (FC), Emilia Romagna; Mulazzo (MS), Toscana; Ripatransone (AP). Marche; Scheggino (PG), Umbria; Capranica Prenestina (RM), Lazio; Introdacqua (AQ), Abruzzo; Forza D’Agrò (ME), Sicilia; Gravina in Puglia (BA), Puglia (come Borgo Ospite 2025-2027). Per la Toscana entra a far parte Mulazzo. Feudo imperiale appartenuto ai marchesi Malaspina dal 1164, ramo ghibellino del casato, detto “dello Spino Secco”, che ospitò Dante Alighieri esule da Firenze. L’arrivo di Dante a Mulazzo, riferibile al canto VIII del Purgatorio, avvenne nell’aprile del 1306. Il piccolo stato, autonomo dal 1550 e sovrano fino al 1797, fu governato dalle due linee familiari dei Malaspina: Malaspina del Castello e Malaspina del Palazzo. Mulazzo è ricordato, oltre che per le sue bellezze storiche, paesaggistiche e naturali anche per il Premio Bancarella: qui nel 1953, all’ombra della Torre di Dante Alighieri, è nato il Premio Letterario che, ancora oggi, è un appuntamento importante per la letteratura contemporanea.

Gli altri borghi nella lista tra i più belli sono: Anghiari, Barga, Buonconvento, Campiglia Marittima, Capalbio, Casale Marittimo, Castelfranco di Sopra, Castiglione di Garfagnana, Cetona, Coreglia Antelminelli, Giglio Castello, Loro Ciuffenna, Lucignano, Montaione, Montefioralle, Montemerano, Montescudaio, Palazzuolo sul Senio, Pitigliano, Poppi, Populonia, Porto Ercole, Raggiolo, San Casciano dei Bagni, San Donato in Poggio, Santa Fiora, Scarperia e San Piero, Sovana, Suvereto,

Per l’Umbria entra a far parte Scheggino. Castelli, musei, vicoli, borghi, ogni angolo di Scheggino racconta una storia antica. Visitarlo consente di immergersi nella natura incontaminata della Valnerina, il cuore verde d'Italia. Va ad aggiungersi ai borghi: Acquasparta, Allerona, Arrone, Bettona, Bevagna, Castiglione del Lago, Citerna, Corciano, Deruta, Giano dell’Umbria, Lugnano in Taverina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecchio, Montefalco, Monteleone D’Orvieto, Monteleone di Spoleto, Montone, Norcia, Nocera Umbra, Paciano, Panicale, Preci, Passignano sul Trasimeno, San Gemini, Scheggino, Sellano, Spello, Stroncone, Torgiano, Trevi, Vallo di Nera.

Per quanto riguarda la Liguria i borghi in classifica sono: Apricale, Badalucco, Brugnato, Campo Ligure, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Colletta, Ceriana, Cervo, Deiva Marina, Diano Castello, Finalborgo, Framura, Laigueglia, Lingueglietta, Moneglia, Millesimo, Montemarcello, Seborga, Perinaldo, Noli, Taggia, Tellaro, Triora, Verezzi, Vernazza, Varese Ligure, Zuccarello. Con questi nuovi ingressi, l’Associazione rafforza la propria presenza sul territorio nazionale raggiungendo i 371 Borghi, tutti valutati positivamente dopo il procedimento di certificazione, esso stesso certificato ISO9001.

Sono ormai circa un migliaio i comuni – che hanno chiesto di essere valutati per essere ammessi nell’associazione. La lista di attesa è ancora abbastanza lunga, a dimostrazione dell’interesse che i comuni (sotto i 15.000 abitanti nell’intero territorio comunale e non più di 2.000 nel borgo) hanno nei confronti dell’Associazione. “Per i Comuni che ottengono il riconoscimento – dichiara il Presidente dei Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi – si tratta di un prestigioso riconoscimento e una grande occasione di sviluppo sia economico che sociale, ma anche di una responsabilità importante nei confronti degli altri componenti della rete e, più in generale, nei confronti dell’Italia dei Borghi. La serietà e la rigidità della selezione è una garanzia nei confronti dei potenziali visitatori italiani e stranieri e un incentivo, anche per coloro che non vengono ammessi, a migliorare il livello qualitativo della vita per i residenti e il sistema di accoglienza e di ospitalità per turisti e visitatori”. Maurizio Costanzo