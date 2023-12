Stop ai treni tra Firenze e Empoli per due giorni: lavori di manutenzione

Firenze, 29 dicembre 2023 – Due giorni di stop, il 4 e 5 gennaio 2024, per i treni tra Firenze e Empoli a causa di lavori di manutenzione al viadotto stradale sull'Arno a San Donnino. Lo ricorda Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). Per lo stesso intervento la circolazione era stata già sospesa a novembre, nei fine settimana 18/19 e 25/26 novembre.

Con lo stop nella tratta per i sei treni Av Roma –Firenze - Genova via Firenze Campo Marte saranno deviati via Pisa-Livorno-Grosseto e subiranno variazioni di orario, con allungamento dei tempi di percorrenza e soppressione delle fermate intermedie di Firenze Campo Marte e Roma Tiburtina.

Per i Regionali i collegamenti della Firenze - Pisa saranno effettuati via Prato-Pistoia-Lucca mentre per la linea Firenze - Siena i convogli circoleranno solo tra Siena ed Empoli e i collegamenti tra Siena e Firenze saranno effettuati in treno solo tra Siena e Castelfiorentino da dove si proseguirà o arriverà con autobus sostitutivi che effettueranno le sole fermate di Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa ed in alcuni casi anche Firenze Rifredi.

Ancora da Empoli si potrà raggiungere Firenze andando in treno fino a Castelfiorentino da dove si potrà proseguire in autobus per Firenze e viceversa.