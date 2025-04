Toscani sempre meno in forma: gli obesi sono aumentati del 10% in dieci anni

Firenze, 28 aprile 2025 - La bilancia non mente e il risultato che dà non è per nulla incoraggiante. In dieci anni, in Toscana gli obesi sono aumentati del 10%. Ad essere colpite, come rileva Coldiretti Toscana, sono tutte le fasce d’età comprese tra i 18 e i 69 anni. Non solo. Più di un toscano su tre è in sovrappeso.

Le cause di questo risultato poco confortante? Intanto la sedentarietà, ma anche la progressiva sostituzione degli alimenti tipici della dieta mediterranea con quelli ultra-processati e confezionati. È proprio il consumo di questi cibi il principale imputato non solo dell’aumento di peso, ma anche dell’insorgenza sempre più frequente di malattie cardiovascolari, come diabete e ipertensione, e perfino del cancro. Sempre Coldiretti Toscana calcola che il costo sociale e sanitario derivante dal sovrappeso sia, in termini di tasse, pari a 289 euro a testa, in un anno.

Un esempio emblematico del peggioramento delle abitudini a tavola? Il pane che, nella sua versione ultra trasformata, arriva a “contenere anche 15 ingredienti, tra cui destrosio, estratto di malto d’orzo, carbonati e emulsionanti che non servono al nostro organismo, ma sono utili solo per meglio conservare quel determinato prodotto e renderlo più buono al nostro palato”, spiega la presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani.

Un problema talmente grosso che l’80% dei genitori toscani invoca un grande piano pubblico nazionale per tutelare la salute dei propri figli. Secondo il rapporto Censis Coldiretti, infatti, quasi un genitore su due (48%) si è reso conto del fatto che i propri figli, appena possono, scelgono cibi ultra-trasformati.

L’Airc, in base all’ultimo aggiornamento del febbraio dello scorso anno, ha calcolato che in Italia ogni 10 persone adulte almeno 3 sono in sovrappeso e una è obesa. Si parla in totale di 17 milioni di adulti in sovrappeso e di 4 milioni di individui obesi.