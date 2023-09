Toscana nella morsa del fuoco. Boschi in fiamme all’Argentario, Livorno e Prato

Firenze, 14 settembre 2023 – Giornata difficile per i boschi della Toscana e per il servizio regionale antincendio boschivo. Tre incendi hanno coinvolto altrettanti boschi a Schignano (Prato), Roncanali sul Monte Argentario (Grosseto) e a Bocca di Valle (Livorno). La situazione è in lento miglioramento a Schignano e a Roncanali, dove sono giunti aerei Canadair per rafforzare il dispositivo di spegnimento. Tutti gli elicotteri regionali sono impegnati e oltre 30 squadre per un totale di circa 80 persone fra volontariato e operai forestali, direttori operazioni, funzionari di enti locali e Regione Toscana sono impegnati in queste ore nel lavoro di spegnimento. Nelle prossime ore è previsto un ulteriore invio di squadre su tutti e tre gli incendi.

Da sinistra gli incendi all'Argentario, Schignano e Sassetta

Grosseto

Incendio di bosco sulle alture dell'Argentario, in via dell'Appetito, sopra Porto Santo Stefano con il vento che spira da sud e spinge il fronte del fuoco verso abitazioni e residence. I vigili del fuoco stanno presidiando alcune case che per precauzione, secondo quanto appreso, sono state evacuate. Allertati l'elicottero dei vigili del fuoco con base a Arezzo Drago 60 e due elicotteri della Regione per coadiuvare le squadre a terra nell'opera di spegnimento. Due squadre di rinforzo sono state inviate da Grosseto. Sul posto anche personale volontario della Regione Toscana. Rinforzi in arrivo anche dai comandi dei pompieri di Livorno, Arezzo e Siena con altre 11 unità che sommate alle 15 di Grosseto portano il contingente di terra a 26 unità. Le fiamme, ricostruisce la protezione civile, sono partite da un campo incolto e si sono rapidamente estese alla macchia mediterranea minacciando alcune abitazioni. Immediato è stato l'invio di due elicotteri e di numerose squadre di volontariato dell'antincendio boschivo e di operai forestali.

Il sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli aveva dichiarato: “Le fiamme si stanno espandendo rapidamente”. Poi, a metà pomeriggio, dai vigili del fuoco è giunta la notizia che l’incendio risultava sotto controllo.

Livorno

Nel Livornese l’incendio boschivo è scoppiato presso il passo di Bocca di Valle, a Sassetta. La zona è impervia e di difficile accesso pertanto è stato disposto subito invio di 2 elicotteri e 10 squadre di volontariato Antincendio boschivo e operai forestali.

Prato

In Valbisenzio le fiamme sono partite intorno alle 10 comune di Vaiano, a Schignano. Sul posto una squadra del distaccamento di Montemurlo supportata da autobotti provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento volontario di Vaiano. Presenti anche il direttore delle operazioni della Regione e numerose squadre di volontari Aib della Vab e del Centro Scienze Naturali, oltre a due elicotteri del servizio antincendio regionale. Operazioni ancora in corso, i residenti di alcune abitazioni, presenti nelle vicinanze si sono allontanati per sicurezza. In corso gli accertamenti, da parte dei carabinieri forestali, per risalire alle cause.