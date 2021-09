Firenze, 15 settembre 2021 - Scuole chiuse in 13 comuni della Lunigiana giovedì 16 settembre per via dell'allerta meteo. I sindaci dei Comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri (tutti comuni montani della Lunigiana, in provincia di Massa Carrara) hanno firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado «vista l'allerta meteo codice arancio diffusa dal sistema regionale di Protezione civile». Dopo un solo giorno di scuola i sindaci della Lunigiana hanno deciso di emettere le ordinanze di chiusura di tutte le scuole per l'intera giornata; l'allerta è stata emanata dalle sette di mattina alla mezzanotte di giovedì 16 settembre.

Scuole chiuse a Carrara

Ai 13 Comuni della Lunigiana si è aggiunto quello di Carrara. Anche il sindaco Francesco De Pasquale ha deciso infatti di chiudere le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. «Preso atto dell'allerta meteo colore arancione diramato dal Centro funzionale della Regione Toscana, per la giornata di domani giovedì 16 settembre, il sindaco Francesco De Pasquale ha disposto la sospensione dell'attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio del comune di Carrara», si legge nell'ordinanza.

A Viareggio (dove ci sarà allerta dalla mezzanotte alle 7 di giovedì e arancione dalle 7 alla mezzanotte di giovedì) saranno chiusi in via precauzionale le pinete e il viale dei Tigli, che attraversa la pineta di Levante collegando Viareggio con la frazione di Torre del Lago.

Chiusure anche in Liguria

I comuni liguri del levante stanno predisponendo la chiusura delle scuole per giovedì a causa della allerta arancione per temporali. Hanno già annunciato la chiusura l'amministrazione della Spezia e i comuni di Rapallo e Santa Margherita Ligure. È stabilita anche la sospensione dei servizi per l'infanzia e ricreativi sia pubblici sia privati ad eccezione degli istituti universitari della Spezia.

L'allerta meteo in Liguria, Toscana ed emilia-Romagna

Un flusso in quota sud-occidentale umido e instabile determinerà, nelle prossime ore, un graduale peggioramento sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni più intense anche a carattere temporalesco su Liguria di Levante, alta Toscana e zone appenniniche dell'Emilia-Romagna. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L'avviso prevede delle prime ore di giovedì 16 settembre, precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Emilia-Romagna, in particolare sui settori appenninici, e alta Toscana, in estensione dalla mattinata al resto della Toscana e all'Umbria, specie sui settori occidentali e meridionali. Precipitazioni sparse si estenderanno nel corso della mattinata, a Lombardia e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 16 settembre, allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Valutata, inoltre, allerta gialla sui restanti settori dell'Emilia-Romagna, della Liguria e della Toscana, sull'Umbria e sul Veneto, su gran parte della Lombardia e alcuni settori del Piemonte. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione.