Terremoto, scossa avvertita nelle province di Livorno e Grosseto

Portoferraio (Isola d’Elba), 20 giugno 2024 - Una scossa di terremoto è stata avvertita all’Isola d’Elba e in generale nelle province di Livorno e Grosseto. “Sono in corso verifiche con il sistema regionale – scrive sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani – al momento non risultano feriti o danni”.

Ancora da quantificare la magnitudo che secondo prime indiscrezioni (da confermare) sarebbe intorno ai 2.7. Sui social molti riferiscono di aver sentito un boato a partire da Livorno e lungo tutta la costa fino all’Argentario e all’Isola d’Elba. Molte le telefonate ai vigili del fuoco per avere informazioni.

⚠️Avvertita scossa di terremoto all’isola d’Elba, sentita su tutta la costa. Verifiche in corso con il sistema regionale, al momento non risultano feriti o danni. — Eugenio Giani (@EugenioGiani) June 20, 2024

In aggiornamento