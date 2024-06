Boato sulla costa toscana, cosa è successo. “Probabile bolide nell’atmosfera, segnale sonico fortissimo”

Firenze, 20 giugno 2024 – Non è stato un terremoto, non è stato un jet che ha superato il muro del suono. Ma allora qual è l’origine del forte boato che ha scosso la costa toscana questo pomeriggio? Migliaia e migliaia di persone raccontano sui social che alle 16,30 circa hanno sentito un boato, molti dicono che hanno sentito la casa vibrare, i vetri tintinnare, ma anche in spiaggia è stato sentito molto forte dalla Versilia all’Argentario passando per l’Arcipelago Toscano. In pratica dalla costa versiliese alle province di Pisa, Livorno e Grosseto. Prima il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha scritto sui social di un “terremoto all’Isola d’Elba”, per poi rettificare. In molti hanno pensato a un jet che aveva superato il murto del suono (a Grosseto c’è la base militare degli Eurofighter) ma l’ipotesi è sembrata subito traballante: troppo vasta l’area che ha avvertito il boato.

La possibile spiegazione arriva da una delle fonti più autorevoli in materia, l’Istituto geofisico Toscano-Fondazione Parsec, che ha incrociato i dati con quelli dell’Ingv e dell’Università di Firenze: “Alle 16,29 – si legge nel report con i dati raccolti dal dottor Andrea Fiaschi – la stazione sismo-acustica installata al campo sportivo di Seccheto (Campo nell’Elba) ha registrato un segnale sismo acustico fortissimo”, tantissima energia liberata nell’atmosfera proveniente a sud dell’Isola di Montecristo. “La velocità apparente è all’incirca stabile sui 400 metri al secondo per tutta la durata del segnale, per poi diminuire indicando un allontanamento della sorgente”.

Per capirsi il segnale registrato è di un’ampiezza di dieci volte maggiore rispetto agli eventi registrati in precedenza, tanto da saturare i sensori infrasonici e produrre un segnale sismico registrato sia all’Elba che sulle stazioni della rete nazionale dell’Ingv fino alla Valle d’Aosta.

Tradotto: probabilmente si è trattato di un bolide, per capirsi un piccolo asteroide che è entrato nell’atmosfera terrestre e si è disintegrato. Probabilmente del tutto, ma anche se ci fossero stati dei frammenti sarebbero caduti in mare.

Smentita l’ipotesi del terremoto, poiché i sismografi dell’Ingv l’avrebbero rilevato, e anche quella del boom sonico, con il presidente della Regione Eugenio Giani che riporta fonti dell’Aeronautica Militare.