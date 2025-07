Rinnovato accordo di collaborazione tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Confindustria Toscana Sud

Arezzo, 18 luglio 2025 – È stato rinnovato per la seconda volta l'accordo di collaborazione stipulato prima nel 2020 e poi nel 2022 tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione territoriale Toscana e Umbria (ADM) e Confindustria Toscana Sud, volto a realizzare lo snellimento e la semplificazione delle procedure operative che regolano i flussi internazionali delle merci.

L'intesa è stata firmata in questi giorni dal Direttore territoriale dell'Agenzia, Davide Bellosi, e dal Presidente di Confindustria Toscana Sud, Fabrizio Bernini.

Nel quadro del sistema di relazioni che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha da tempo instaurato con il mondo imprenditoriale, l'iniziativa permetterà di continuare a realizzare eventi formativi e informativi, nonché workshop periodici rivolti alle imprese, per favorire la massima diffusione degli istituti, degli adempimenti e delle innovazioni che intervengono nella normativa e nella prassi doganale e delle accise.

“Il rinnovo del Protocollo – ha commentato Davide Bellosi – costituisce la naturale prosecuzione di un percorso proficuo di grande collaborazione con Confindustria Toscana Sud testimoniato dalle numerose iniziative poste in essere negli ultimi anni; ciò conferma il ruolo di costante supporto svolto da ADM nei confronti degli stakeholders e del tessuto produttivo delle province di Arezzo, Grosseto e Siena che ha consentito e consentire uno sviluppo delle attività economiche con riflessi sulle operazioni di import/export, contribuendo alla crescita del Sistema Paese”.