Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.4

Firenze, 16 aprile 2024 – Scossa di terremoto in Toscana con epicentro nel senese, a Poggibonsi. Il sisma è stato avvertito anche a Firenze e a Siena e, secondo quanto documentato dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) la magnitudo è di 3.4. La scossa è avvenuta alle 19.49 di oggi, 16 aprile a una profondità di 8 chilometri.

Il presidente della Regione Giani ha subito diramato sui canali social ufficiali che le verifiche da parte dei tecnici sono in corso e che al momento non risulterebbero né danni né feriti. “Panico tra le persone”, ha scritto su Telegram il governatore. In molti infatti hanno avvertito la terra tremare. Sempre secondo quanto documenta l’Ingv la scossa è stata localizzata a 20 Km a Nord di Siena, a 32 Km a Sud di Scandicci, a 33 Km a Sud di Firenze e a 46 Km a Sud di Prato. Nel raggio di questi territori il terremoto è stato avvertito distintamente.

In ordine temporale gli ultimi terremoti si sono registrati a Certaldo, l’ultima il 26 marzo di magnitudo 3, e quella precedente il 23 marzo.