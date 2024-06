Temporali forti, la fase di maltempo prosegue: allerta gialla in Toscana martedì 25 giugno

Firenze, 24 giugno 2024 – Prosegue la fase di maltempo in Toscana. La perturbazione che sta transitando sulla regione al momento non sembra intenzionata a cessare. La Sala operativa della protezione civile ha infatti emesso una nuova allerta gialla per martedì 25 giugno per rischio temporali forti e rischio idrogeologico, ovvero ingrossamento dei fiumi.

Oggi la pioggia abbondante ha creato alcuni disagi. A Prato sono registrati allagamenti in strada, il sottopasso della questura è stato temporaneamente chiuso. Ora è riaperto. Anche a Firenze alcuni allagamenti di lieve entità. Si ricorda che anche per oggi, lunedì 24 giugno, è stata emessa un’allerta gialla.

Maltempo in Toscana, allerta gialla martedì 24 giugno

Tutta la Toscana, tranne alcune zone della costa a sud, è interessata dal maltempo e dall’allerta gialla di martedì 25 giugno. Il codice giallo è stato diramato infatti per tutte le province.

Restano esclusi dall’allerta i seguenti Comuni:

Campo nellElba (LI)

Capoliveri (LI)

Capraia Isola (LI)

Marciana (LI)

Marciana Marina (LI)

Porto Azzurro (LI)

Portoferraio (LI)

Rio (LI)

Castiglione della Pescaia (GR)

Follonica (GR)

Piombino (LI)

Scarlino (GR)

Grosseto (GR)

Capalbio (GR)

Isola del Giglio (GR)

Magliano in Toscana (GR)

Monte Argentario (GR)

Orbetello (GR)