Svolta meteo in Toscana, gelo e neve in arrivo. Torna la ‘goccia fredda’: ci sono le date

Firenze, 26 novembre 2024 – Freddo in arrivo. Da domani, mercoledì 27, le temperature massime inizieranno a diminuire. Poi, da venerdì 29, il passaggio di una "goccia fredda" – un nucleo di aria artica proveniente dalla Scandinavia e dalla Russia – porterà un significativo calo delle temperature su tutta Italia. L’irruzione fredda attraverserà l’Europa centrale per poi raggiungere il nostro Paese. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, dice che nelle prossime ore una perturbazione atlantica, collegata al ciclone in arrivo, riuscirà a erodere il campo di alta pressione presente sul Paese.

Oggi, come specificano dal Lamma, nella nostra regione sarà molto nuvoloso sulle province nord occidentali con piogge di debole-moderata intensità, in particolare dal pomeriggio. Nuvolosità irregolare altrove, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Domani, mercoledì 27, nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, in transito dalle zone nord occidentali a quelle centrali e poi a quelle meridionali. Giovedì 28, nuvoloso o molto nuvoloso sulle province settentrionali per nubi medio-basse; possibili pioviggini in serata.

Per quanto riguarda la nostra regione, il fronte freddo potrebbe portare piogge più consistenti nella giornata di venerdì, seguite da un generale calo termico nel weekend. Neve a bassa quota: i rilievi appenninici toscani, in particolare il Casentino, potrebbero vedere nevicate fino a quote collinari (700-800 metri), soprattutto nelle aree al confine con Emilia e Umbria.

Tuttavia, tutto dipenderà dalla precisa traiettoria del nucleo freddo. Come specificano dal centro meteo toscano, basterebbe uno spostamento di soli 100 chilometri per ridimensionare gli effetti del ciclone freddo. Giornate di gelo: sul resto della regione ci si aspetta un calo termico generalizzato, accompagnato da venti di grecale e probabili gelate mattutine tra domenica e lunedì.

Sabato e domenica il clima sarà decisamente più invernale, con cieli grigi e freddo. Il meteo peggiorerà maggiormente sulle zone adriatiche e al sud, mentre in Toscana avremo fenomeni più intensi limitati alle zone settentrionali e appenniniche.

Con l’inizio di dicembre, le temperature resteranno sotto la media. Il freddo dovrebbe accompagnarci fino all’Immacolata. Gli esperti raccomandano comunque prudenza nell’interpretare le proiezioni a medio-lungo termine, in attesa di aggiornamenti più precisi nei prossimi giorni. Per ora, si consiglia di prepararsi all’arrivo di un fine settimana più rigido e, per gli amanti della neve, di tenere d’occhio i rilievi: potrebbero regalare i primi fiocchi della stagione, per la gioia di chi non vede l’ora di rimettere gli sci ai piedi.